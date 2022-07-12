تحديث iOS 16 – كيفية تثبيت النسخة التجريبية على الايفون ؟

بعد نحو شهر على إطلاق النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين Developer Beta، قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية العامة Public Beta من تحديث iOS 16 و iPadOS 16 والتي يمكن لكافة مستخدمي الايفون والايباد تنزيلها على أجهزتهم.

هل يجب عليك التحديث ؟

النسخة التجريبية العامة Public Beta هي أكثر استقراراً مقارنةً بإصدار المطورين Developer Beta، هذا لا يعني أن تلك النسخة خالية من الأخطاء والعيوب.

ابل نفسها حذرت المستخدمين الذين يودون تثبيت النسخة التجريبية العامة من تحديث iOS 16 و iPadOS 16. تقول ابل إن نظام التشغيل iOS 16 “لم يتم إصداره تجاريًا بعدُ” وقد يحتوي على “أخطاء”. لذلك ، توصي ابل بضرورة تثبيته على جهاز ثانوي في البداية.

كما توصي أيضاً بضرورة عمل نسخة احتياطية Backup من الايفون والايباد قبل التحديث تحسباً لأي أمور خارجة عن السيطرة قد تؤدي إلى فقدان البيانات والملفات المخزنة على الجهاز.

في الأخير قرار تثبيت تحديث iOS 16 بنسخته التجريبية راجعُ إليك، إذا كنت لا تطيق الانتظار حتى صدور النسخة الرسمية وإذا كنت تود المغامرة وتجربة المزايا الجديدة في التحديث مثل شاشة القفل الجديدة، و مزايا تطبيق الرسائل و البريد وغيرها.

عليك أيضاً بعدها أن تتوقع وجود بعض الأخطاء في النظام وعدم توافق جميع التطبيقات بشكل كامل، بما في ذلك تلك التي تعتمد عليها يومياً.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta من تحديث iOS 16 و iPadOS 16 على الايفون والايباد

قبل الشروع في تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta سواء كان ذلك لتحديث iOS 16 على الايفون أو تحديث iPadOS 16 على الايباد يفضل أن تقوم بعمل نسخ احتياطي للجهاز. تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta لا يقوم بمحو أي بيانات او ملفات ولكنه إجراء احترازي.

تذكر دائماً أنه يمكنك في أي وقت الخروج من النسخة التجريبية العامة والرجوع إلى الإصدار المستقر من iOS 15.

الاشتراك في برنامج ابل التجريبي

من أجل تثبيت النسخة التجريبية لا يتوجب عليك امتلاك حساب مطورين، كل ما عليك هو الاشتراك في برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program وذلك تتيجه ابل مجاناً من خلال الخطوات التالية:

1. قم بالتوجه إلى صفحة البرنامج عبر موقع آبل الرسمي من خلال هذا الرابط : beta.apple.com ، اضغط على تسجيل Sign in ثم أدخل حساب آبل الخاص بك Apple ID و كلمة المرور .

2. قم بالموافقة على الشروط التي تفرضها عليك آبل بالضغط على Accept .

3. لتسجيل جهازك في البرنامج اضغط على enroll your iOS device

4. اضغط على زر Download profile ، لتهيئة جهازك لاستقبال الإصدارات التجريبية .

6. بعد الضغط ستتوجه مباشرة إلى صفحة تثبيت ملف الإعدادت الخاصة بالإصدارات التجريبية ، و الذي سيقوم بتغيير إعدادت الجهاز لتنزيل الإصدارات التجريبية ، قم بالضغط على تثبيت Install .

7. قم بإعادة تشغيل الجهاز Restart والآن جهازك جاهز لاستقبال النسخة التجريبية العامة من التحديثات الجديدة.

شاركنا تجربتك إذا كنت قد قمت بتحميل النسخة التجريبية من تحديث iOS 16 أو iPadOS 16 من خلال التعليقات..