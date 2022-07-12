ستأتي هواتف جالكسي إس 23 بنفس عدسة تيليفوتو المستخدمة سابقاً!

يبدو أن الشركة الكورية لا تنوي تحديث عدسة تيليفوتو على هواتف سلسلة جالكسي إس 23، مما يعني أنها ستستخدم نفس عدسة التيليفوتو السابقة بدقة 10 ميجابكسل التي توفر تقريب بصري بمعدل 3x.

على الرغم من أننا ما زلنا على بعد عدة أشهر عن الكشف عن أعضاء السلسلة الجديدة بشكل رسمي، إلا أن هناك العديد من التسريبات حول سلسلة جالكسي إس 23 التي تتوالى في الظهور بين كل حين والآخر.

ويُقال أن كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس سوف يأتيان بنفس عدسة التقريب المستخدمة على كل من جالكسي إس 22 وجالكسي إس 22 بلس. إذا صحت هذه التسريبات، فهذا يعني أن هذه الهواتف ستأتي بعدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بتقريب بصري بمعدل 3x فقط.

بالنسبة لي شخصياً فكنت أتحرى شوقاً من أجل رؤية عدسة تيليفوتو جديدة على هواتف جالكسي إس 23، ولكن يبدو أن سامسونج ليس لديها أي نية من أجل ترقية هذه العدسة على هواتفها التالية.

بناءً على تقرير موقع SamMobile، فسوف تستخدم الشركة الكورية عدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بمعدل تقريب بصري 3x على كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس. ومع ذلك، فلم يتطرق المصدر للحديث عن خصائص ومواصفات العدسات الأخرى على هواتف السلسلة.

ستأتي هواتف جالكسي إس 23 بكاميرا احترافية

على الرغم من كل ذلك، نتوقع أن يتم تحديث الكاميرا الرئيسية على هواتف جالكسي إس 23 على الرغم من أننا لم نحصل على أي معلومات تؤكد صحة هذه المعلومة، ولكن سيكون الأمر غريباً جداً إذا لم يتم تحسين الكاميرا الرئيسية على هواتف السلسلة الجديدة.

نحن على يقين من أن الشركة تخطط لاستخدام مستشعر بدقة 200 ميجابكسل على طراز ألترا فقط، ومع ذلك فقد أكد المُسرب الشهير Ice Universe أن الشركة لن تستخدم مستشعر ISOCELL HP3 الجديد الذي أعلنت عنه الشركة منذ فترة قريبة، لذا، من المحتمل أن تستخدم الشركة مستشعر ISOCELL HP1.

سيأتي كل من إس 23 وإس 23 بلس بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي تم رؤيتها على هواتف جالكسي إس 22. ولكن من المحتمل أن تستخدم الشركة كاميرا سيلفي جديدة على جميع هواتف السلسلة.

أما بالنسبة لعدسة الزاوية الواسعة، فمن الممكن أن تهتم سامسونج بتحديثها، خاصة وأن جميع الشركات المنافسة بدأت في استخدام عدسات فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل و 50 ميجابكسل.

بالطبع، عدد الميجابكسل لا يمثل أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بجودة الكاميرا، ولكنها الطريقة الوحيدة التي تثبت للمستخدم أن هناك تحسينات جديدة طالت قسم التصوير الفوتوغرافي على الهاتف.