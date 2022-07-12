التحديث الأمني لشهر يوليو يطرق أبواب سلسلة جالكسي إس 21!

بدأت سلسلة هواتف سامسونج جالكسي إس 21 في تلقي تحديث الأمان الخاص بشهر يوليو مؤخراً، وبهذا الشكل تنضم السلسلة إلى سلسلة جالكسي إس 22 وجالكسي A32 وجالكسي A23، ومن المتوقع أن ينضم إلى الحفلة بقية هواتف جالكسي والحواسيب اللوحية الخاصة بالشركة خلال الفترة القادمة.

في الوقت الحالي، يتم إصدار التحديث الأمني لكل من جالكسي إس 21 وجالكسي إس 21 بلس وجالكسي إس 21 ألترا في عدد قليل من البلدان الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا.

التحديث يحمل رقم إصدار G99 * BXXS5CVFB ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى عدد أكبر من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

لا نتوقع أي تغييرات ملحوظة على واجهة المستخدم لهواتف جالكسي إس 21، ولكن الأمر كله مرتبط بتحديثات الأمان لمعالجة الثغرات الأمنية التي اكتشفتها الشركة مؤخراً.

للأسف لا يمكننا التأكيد بأي تفاصيل حول هذا التصحيح الأمني، ولا نعلم ما هي الثغرات التي تمكنت الشركة من التعامل معها، ولكن من المؤكد أنها تعاملت مع عشرات الثغرات الأمنية المستحدثة.

من المحتمل أن تنشر الشركة الكورية سجلاً خلال الأيام القليلة القادمة تستعرض من خلاله جميع العيوب والثغرات الأمنية التي تعاملت معها وتم إصلاحها مع تحديث أمان شهر يوليو.

إذا كنت تعيش في أوربا وتمتلك أي من هواتف جالكسي إس 21 الرائدة فمن المحتمل أن تحصل على التحديث الأمني خلال الأيام القادمة. نظراً لأنه يتم طرح التحديثات على هيئة دفعات فمن المحتمل أن تنتظر المزيد من الوقت حتى تحصل عليها.

من المفترض أن هذه التحديثات تصل إلى جميع هواتف جالكسي المؤهلة عبر الهواء، ومع ذلك يمكنك التأكد بنفسك مما إذا كان هناك تحديث أمني قيد الانتظار من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم تحديث البرنامج ثم التنزيل والتثبيت.

سيتم طرح التحديث الأمني لشهر يوليو لهواتف جالكسي المؤهلة خلال الأيام القادمة

في الواقع، بدأت شركة سامسونج في طرح التحديث الأمني لشهر يوليو ابتداءً من عطلة نهائية الأسبوع، ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع هواتف سامسونج المؤهلة خلال الأيام القادمة وفي جميع البلدان.

ومع ذلك، لن تحصل جميع هواتف جالكسي على التحديث الأمني الشهري، وخاصة هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية إذ تهتم سامسونج بطرح التحديثات الأمنية إما شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً.