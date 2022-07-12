رسمياً – يوتيوب يتيح ميزة صورة في صورة PIP للايفون والايباد

أعلن تطبيق يوتيوب رسمياً عن توفير خاصية صورة في صورة Picture in Picture – المعروفة اختصاراً بـ PIP – على هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

هذه الميزة سوف تمكن مستخدمي الايفون والايباد من مشاهدة مقاطع الفيديو في شاشة صغيرة عائمة بينما يعملون على تطبيقات أخرى، وسوف تتوفر هذه الخاصية بدايةً من الايام القليلة المقبلة.

لمشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب بتقنية صورة في صورة PIP يجب عليك ترقية الايفون إلى iOS 15 فما أحدث وترقية الايباد إلى iPadOS 15 فما أحدث، وكذلك تحديث تطبيق يوتيوب إلى آخر إصدار متوفر على متجر الآب ستور.

هل يتوجب عليك الاشتراك في يوتيوب بريميوم؟

للاستمتاع بميزة صور في صورة في كافة مقاطع الفيديو عليك امتلاك اشتراك مدفوع في يوتيوب المميز YouTube Premium. أما إذا كنت تمتلك حساباً عادياً بدون اشتراك فسوف يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو العادية (غير الغنائية أو التي لا تحتوي على مقاطع موسيقية) فقط بتلك الميزة.

بحسب يوتيوب فإن جميع مشتركي يوتيوب المميز “يوتيوب بريميوم” على الايفون والايباد سوف يتمكنون من مشاهدة مقاطع الفيديو (الغنائية وغير الغنائية) على أجهزة الايفون والايباد. لتفعيل تلك الخاصية، يمكن الذهاب إلى إعدادات يوتيوب Settings > عام General > ثم تفعيل خيار صورة في صورة Picture-in-Picture. (في حالة عدم تفعيل تلك الخاصية، سوف تستمر مقاطع الفيديو في العمل في الخلفية دون وجود نافذة تشغيل عائمة.)

يمكنك تشغيل أي مقطع فيديو ثم الضغط على زر Home وسيتم مغادرة التطبيق وظهور الفيديو في نافذة مصغرة عائمة، وتحريك الصورة المصغرة في أي مكان شئت على الشاشة.

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