الكشف رسمياً عن هاتف Nothing Phone 1 بتصميم فريد وشاشة 120Hz والمزيد

أخيراً أعلنت شركة Nothing الصينية عن هاتف Nothing Phone 1 وهو أول هاتف للشركة على الإطلاق. روجت الشركة لهذا الهاتف لفترة زمنية طويلة، وقد تم الكشف عنه بشكل رسمي.

بالنظر إلى كمية التسريبات والمعلومات التي تعرض لها الهاتف خلال الأسابيع القليلة الماضية، فنعتقد أن أغلبكم يعرف بالفعل ما كانت تعده Nothing من أجل مستخدمي الفئة المتوسطة.

الكشف رسمياً عن هاتف Nothing Phone 1 بتصميم فريد وأضواء LED خلفية والمزيد

بكل تأكيد، هاتف Nothing Phone 1 يمتاز بتصميم فريد من نوعه لم نره من قبل على أي هاتف ذكي آخر. يمتاز الهاتف بجوانب مسطحة، ونفس الشيء ينطبق على الجانب الخلفي والأمامي. يحتوي على إطار موحد وفتحة ثقب أعلى يسار الشاشة.

الشيء الذي يجعل هذا الهاتف فريد من نوعه هو مجموعة أضواء LED الخلفية إذ يحتوي الهاتف على لوحة خلفية شفافة، تظهر من خلالها مجموعة مصابيح LED بعضها مخصص للإشعارات.

هذه المصابيح تضيء في الوقت الفعلي عند تلقي رسائل أو إشعارات جديدة، ويمكن تخصيصها بأكثر من شكل واحد لكي تضيء أثناء رنين الهاتف. الأفضل من ذلك أنها من الممكن أن تدل على نسبة البطارية عندما يتم توصيل الهاتف بالشاحن، وذلك من خلال وحدة إضاءة LED السفلية.

الهاتف يأتي بنموذجي 8 جيجابايت و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فهو هاتف متوسط المدى، وهذا يظهر بوضوح من خلال نوع الشريحة المستخدمة، حيث استعانت الشركة بمعالج كوالكم Snapdragon 778G Plus SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

يأتي نموذج 8 جيجابايت رام بذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، بينما يأتي نموذج 12 جيجابايت رام بذاكرة تخزين 256 جيجابايت فقط.

أما وبالنسبة لمواصفات العرض، فلدينا هنا شاشة +FHD قياس 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120Hz قابل للتكيف للعمل على معدل 60Hz أو 120Hz من أجل توفير الطاقة في عدة حالات من الاستخدام.

تدعم الشاشة معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz وتصبح الشاشة ساطعة جداً بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1200 نقطة ضوئية مما يعني أنه سيكون من السهل التعامل مع الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.

الجانب الخلفي يحتوي على كاميرتين إحداهما مستشعر SonyIMX766 بدقة 50 ميجابكسل والأخرى هي عبارة عن مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وفي الأمام توجد عدسة بدقة 16 ميجابكسل.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي والشحن اللاسلكي أيضاً. الشحن السلكي هنا بقدرة 33 وات، وهو ما توقعناه بالفعل من خلال التقارير السابقة، ولكن المعلومة الجديدة هي أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.

ربما الجانب السلبي الوحيد في هذه الصفقة هو أن الهاتف غير مُرفق بالشاحن، ولذلك ستضطر على شراء شاحن على نفقتك الخاصة من أجله، هذا في حالة لم يكن لديك شاحن قوي بالفعل.

3 سنوات من الدعم البرمجي و 4 سنوات من التصحيحات الأمنية

يأتي الهاتف بواجهة Nothing OS المستندة على نظام أندرويد 12 ويعمل الهاتف من خلال مشغل Nothing Launcher وتعد الشركة الصينية بتوفير ثلاث سنوات من الدعم البرمجي وأربع سنوات من التصحيحات الأمنية وهذا يعني أن هذا الهاتف سيكون مؤهل لتلقي نظام أندرويد 15 في المستقبل.

تبلغ أبعاد الهاتف 159.2×75.8×8.3 مم ويزن 193.5 جرام وسيكون الهاتف متاح للبيع في عدد من الأسواق الأوروبية والأسيوية ولكنه لن يشق طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا الجنوبية أو استرالياً.

يبلغ سعر نموذج 8/128 جيجابايت حوالي 469 يورو، بينما يبلغ سعر نموذج 8/256 جيجابايت حوالي 499 يورو، ويبلغ سعر نموذج 12/256 جيجابايت 549 يورو.