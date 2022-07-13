ساعة ابل الذكية – عمر البطارية وسرعة الشحن!

تعتبر ساعة ابل الذكية Apple Watch هي الساعة الذكية الأفضل والأكثر مبيعاً حول العالم كل عام، وذلك نظراً لما تملكه الساعة من مزايا مهمة خاصة بالصحة واللياقة البدنية وكذلك ارتباطها وتكاملها الوثيق مع أجهزة ابل الأخرى وفي مقدمتها هاتف الايفون.

ما يثير القلق حول ساعة ابل الذكية ليس الخصائص المتوفرة بها ولا دقة البيانات التي تقدمها بل أشياء أخرى كعمر البطارية وسرعة الشحن واللذين سوف نلقي الضوء عليمها في هذه المقالة.

الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7

تدوم البطارية في الجيل السابع من ساعة ابل الذكية حتى 18 ساعة في المتوسط، ما يعني أنك تحتاج إلى شحنها بشكل يومي.

أما بخصوص سرعة الشحن، فهذا الإصدار يدعم الشحن السريع إذ يتم شحن البطارية من 0% حتى 80% في غضون 45 دقيقة فقط، والشحن الكامل من 0% حتى 100% في غضون 75 دقيقة.

هذا بفضل دعم ساعة Apple Watch Series 7 للشحن بقوة تصل إلى 20 وات، بخلاف الإصدارات السابقة التي تشحن بقوة 5 وات.

الإصدار الأرخص Apple Watch SE

يتوفر من ساعة ابل إصدار رخيص نسبياً وهو Apple Watch SE بنفس متوسط عمر البطارية المعتاد 18 ساعة.

لا تدعم ساعة ابل SE خاصية الشحن السريع وتستغرق نحو ساعة ونصف حتى تصل نسبة الشحن من 0% إلى 80%، ونحو ساعتين ونصف من 0% حتى 100%، ويتم شحنها بقوة 5 وات فقط.

الإصدار السادس Apple Watch Series 6

كالعادة، متوسط عمر البطارية هو 18 ساعة. أما شحن الساعة فيستغرق حوالي ساعة من 0% حتى 80%، ونحو ساعة ونصف من 0% حتى 100%.

مقارنةً بساعات ذكية أخرى، يتم شحن ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 في غضون ساعتين، بينما ساعة Fitbit Sense تستغرق 40 دقيقة للشحن من 0% لـ 80%.

هل استخدام شاحن أقوى يزيد من سرعة الشحن؟

في حالة ساعة ابل، الإجابة هي لا. الجيل السابع من الساعة هو فقط من يدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 20 وات أما باقي الإصدارات فأقصى قوة شحن لها هي 5 وات فقط. لذا فاستخدام شاحن أقوى لن يزيد بالضرورة من سرعة الشحن.

إذا كنت تود شراء ساعة ابل حالياً يفضل شراء الإصدارات الحديثة المذكورة آنفاً في المقال، أو على الأقل شراء الجيل الرابع فما أحدث من الساعة.

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