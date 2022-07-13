شاومي تكشف النقاب عن هاتف شاومي 12 لايت بكاميرا 108 ميجابكسل

تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت العلامة التجارية الصينية وافد جديد على عائلة شاومي 12 والذي حصل على لقب شاومي 12 لايت – Xiaomi 12 Lite.

من خلال التسريبات السابقة عرفنا بالفعل الكثير عن مواصفاته الرئيسية واليوم لدينا تأكيد رسمي من شاومي على هذه التفاصيل. يحتوي الغطاء الخلفي للهاتف على لمسة نهائية غير لامعة وهي ميزة جيدة لمقاومة اللطخ وبصمات الأصابع، جنباً على جنب مع جزيرة كاميرا موضوعة بشكل أنيق بداخل حلقة معدنية.

أما بالنسبة للمواصفات الرئيسية فلدينا هنا شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ودعم مرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC وهو معالج متوسط المدى قادر على تشغيل جميع عناوين الألعاب المتطورة بسهولة شديدة ولكن من التضحية بجودة الرسوميات في بعض الألعاب.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. المواصفات تبدو متواضعة للغاية ولكنها مميزة بالنظر إلى الشريحة السعرية التي ينتمي إليها الهاتف.

أيضاً اهتمت الشركة الصينية بتصميم الهاتف لكي يبدو أنيق وعالي الجودة إذ يمتاز بحواف نحيفة للغاية وحافة سفلية نحيفة وجوانب منحنية وكاميرا أمامية مثقوبة وبوزن خفيف جداً يبلغ 173 جرام فقط بسُمك 7.29 مم.

الجانب الخلفي يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل وهو مستشعر سامسونج الشهير HM2 مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام عدسة بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بنظام التركيز التلقائي للصورة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 لايت المُعلن عنهما بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD قياس 6.55 بوصة أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz وبنسبة 100% من تدرجات ألوان sRGB بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 وكثافة 402 بكسل تدعم مرئيات +HDR10 و Dolby Vision محمية بزجاج Gorilla Glass 5

لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD قياس 6.55 بوصة أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz وبنسبة 100% من تدرجات ألوان sRGB بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 وكثافة 402 بكسل تدعم مرئيات +HDR10 و Dolby Vision محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المعالج: Snapodragon 778G SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 642L

Snapodragon 778G SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 642L الذاكرة العشوائية والتخزين: 6/8 جيجابايت LPDDR4X + 128/256 جيجابايت UFS 2.2

6/8 جيجابايت LPDDR4X + 128/256 جيجابايت UFS 2.2 نظام التشغيل: واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل الصوت: منفذ USB Type-C + دعم تقنية Dolby Atmos وسماعات ستريو مزدوجة

منفذ USB Type-C + دعم تقنية Dolby Atmos وسماعات ستريو مزدوجة الوزن والأبعاد: 159.30×73.70×7.29 مم ويزن 173 جرام

159.30×73.70×7.29 مم ويزن 173 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC البطارية: سعة البطارية 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات

السعر والتوفر