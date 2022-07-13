اسوس تُطلق سماعة الأذن اللاسلكية ROG Cetra TWS Pro

إذا كنت من مجتمع محبي ألعاب الفيديو وتستمتع بأوقات فراغك أثناء ممارسة بعض عناوين الألعاب القتالية فبالتأكيد سماعة الأذن جزء لا يتجزأ من الملحقات لكي تخوض تجربة ممتعة تنغمس فيها بكل أحاسيسك.

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اليوم، لدينا أخبار جيدة من أجل هذه الفئة من المستخدمين إذ أعلنت شركة أسوس التايوانية لتوها عن أحدث سماعة أذن لاسلكية حقيقية ثنائية الوضع والتي امتازت بكم هائل من الخصائص والمميزات اللازمة لجمهور اللاعبين والمتشددين ومحترفي ألعاب الفيديو.

السماعة الجديدة باسم ROG Cetra TWS Pro وهي سماعة أذن لاسلكية، ولكن بالرغم من ذلك، يمكنك توصيلها سلكياً واستخدامها بشكل طبيعي وكأنها سماعة أذن سلكية.

تستهدف السماعة جمهور اللاعبين على وجه التحديد وتوفر تجربة صوتية مميزة أثناء ممارسة الألعاب. استخدمت اسوس المكبر الصوتي Snapdragon Sound قياس 10 مم مع توفير الدعم لتقنية AptX Lossless.

الأمر المثير للإعجاب أن هذه السماعة الصغيرة للغاية توفر جودة صوت 24bit ونطاق 96 كيلو هرتز مما يمنحها القدرة على توفير صوت جيد وعالي الوضوح بتفاصيل متناهية الدقة.

من خلال كابل الــــ USB يمكنك التبديل بين اتصال البلوتوث والاتصال السلكي والذي يضيف تقنية ESS 9280 Quad DAC والتي بدورها تلعب دور أساسي في توصيل الصوت إلى الأذن دون أي تأخير يُذكر.

تم إطلاق هذه السماعة اللاسلكية خصيصاً من أجل هواتف ROG Phone 6 وبمجرد أن يتم إقرانها بالهاتف توفر زمن انتقال يبلغ 45 مللي ثانية فقط وهو أداء مذهل للألعاب.

بالإضافة إلى كل ذلك، سماعة ROG Cetra TWS Pro مدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء ANC لتقليل التداخل والتشويش في كلتا الحالتين: أثناء توصيلها عبر البلوتوث أو توصيلها سلكياً.

أيضاً سوف تكتشف العديد من أوضاع الصوت التي يمكنك التبديل بينها على السماعة للحصول على أفضل إخراج صوتي يناسب رغبتك وتفضيلاتك الشخصية.

هذا ليس كل شيء، تحتوي السماعة على عناصر تعمل باللمس من أجل الوصول إلى مساعد الهاتف الصوتي. السماعة مقاومة لرذاذ الماء بتصنيف IPX4 مما يعني أنك ستكون قادراً على استخدامها أثناء هطول الأمطار دون أدنى مشكلة.

بالإضافة إلى علبة الشحن، من الممكن أن تدوم بطارية السماعة حتى 21 ساعة من التشغيل المتواصل، ولكن في حالة تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء ستتقلص فترة عمر البطارية حتى 13 ساعة فقط. بمجرد شحن السماعة لمدة 10 دقائق فقط ستكون قادراً على استخدام السماعة لمدة 90 دقيقة.