إصدار برو قادم من ساعة ابل بسعر قد يصل إلى 1000$

ساعة ابل من المنتجات الأكثر مبيعاً حول العالم، وابل تود استغلال ذلك لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح منها بإطلاق إصدارات مرتفعة الثمن بمزايا أكثر.

التقارير الصحفية وآخرها تقرير من موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي يقول أن ابل سوف تطلق نسخة جديدة من ساعة ابل قد اسم اسم “برو Pro” أو إصدار المستكشف Explorer Edition.

مواصفات Apple Watch Pro

بحسب تقرير بلومبيرج وتقارير صحفية أخرى، فإن ساعة ابل برو Apple Watch Pro سوف تأتي مع شاشة أكبر مغطاة بزجاج أكثر مقاومة للخدش والكسر مع مزايا أكثر لتتبع حركة الجسم وتحليل اللياقة البدنية.

بجانب ذلك أيضاً، سيكون هناك حساس لاستشعار حرارة الجسم، والحجم الأكبر للساعة سوف يجعل بالإمكان إضافة بطارية أكبر بعمر أطول ربما تدوم ليومين كاملين عوضاً عن عمر بطارية ساعة ابل الحالي الذي لا يزيد عن 18 ساعة.

ستأتي الساعة بجسم معدني ربما أقوى من الألمنيوم، على الارجح من التيتانيوم وسيكون حجم الساعة في حدود 46 أو 47 مليمتر، وبالطبع ستكون داعمة لشبكات الاتصال اللاسلكية.

من يود شراء ساعة ابل بـ 1000$ ؟

ساعة ابل غالية الثمن لن تكون موجهة لكافة المستخدمين وإنما تود ابل بها استهداف الرياضيين المحترفين الذين يمارسون رياضات صعبة وشاقة أو يمارسون تمارين قاسية.

هذا الإصدار المنتظر من ساعة ابل سيتم الإعلان عنه ضمن سلسلة إصدارات الجيل الثامن Apple Watch Series 8 والتي ستحمل جميعها نفس المعالج الأكثر تطوراً S8، وسيكون السعر في حدود 850 إلى 1000 دولار أمريكي بحسب ما ذكرت التقارير الصحفية.