جالكسي A04 هو هاتف اقتصادي جديد من سامسونج على قد اليد!

لمستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة، قد تُطلق الشركة الكورية قريباً جداً هاتف جالكسي A04 نظراً لأن الهاتف حصل بالفعل على موافقة من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة مما يعني أن الهاتف مُقدر له أن يصل إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن الهاتف حصل على عدد مختلف من الشهادات المعتمدة على مدار الأسابيع الماضية، ولكن مؤخراً فقط صدقت هيئة FCC على الهاتف برقم إصدار SM-A045M ومن خلال قائمة الهاتف تم الكشف عن بعض المعلومات التي قد تودون معرفتها بالإضافة إلى سعة البطارية التي سيأتي عليها الهاتف.

تبلغ سعة البطارية 4900 مللي أمبير في الساعة وبالتأكيد سيتم تسويق السعة النموذجية على شكل 5000 مللي أمبير في الساعة وسوف يدعم الهاتف الشاحن القياسي بقدرة 15 وات عبر منفذ USB-C ولكن بالتأكيد لن يدعم الشحن اللاسلكي وهو أمر متوقع تماماً.

سيدعم هاتف جالكسي A04 الاتصال الخلوي الثنائي بواسطة شريحتي اتصال وسيدعم بلوتوث 5 و LTE 4G ولكن يبدو أنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

سيأتي الهاتف بشريحتي اتصال SIM ومقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس ومن المحتمل أن يتم إطلاقه بواجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

للأسف الشديد، هذا هو كل ما نعرفه حتى الآن عن هاتف جالكسي A04 ولكن بالنظر إلى عدد الشهادات التي تم اعتماد الهاتف بها خلال الآونة الماضية فيبدو أننا اقتربنا جداً من رؤيته على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن هناك هاتفين أخريين بجانب جالكسي A04 قيد التجهيز وهو هاتف جالكسي A04s وعلى الرغم من عدم تسريب قوائم هذه الهواتف إلا أن هناك بعض المصادر التي تفيد بأن هاتف جالكسي A04s يحتوي على شاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +HD مدعوماً بمعالج Exynos 850 SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت.

يبدو أن الشركة الكورية تستعد لغذو سوق الهواتف الاقتصادية بثلاثة هواتف جديدة تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة الذين يفضلون امتلاك هاتف ميسور التكلفة من العلامة التجارية.