روسيا – يمكن تحقيق طول العمر من خلال عمل مفاتيح بسيطة للغذاء، وفقا لطبيبة صحة الأمعاء الدكتورة ميغان روسي.

وإلى أن تتفكك البشرية في كيفية التنبؤ بالمستقبل، سيظل متوسط ​​العمر المتوقع محفوفا بعدم اليقين. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التنبؤ بدقة بنسبة 100% بطول العمر الذي ستعيشه، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه يمكنك زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بما يصل إلى عقد من الزمان عن طريق إجراء محولات غذائية بسيطة.

وأشادت طبيبة صحة القناة الهضمية ميغان روسي بفوائد تناول ستة مكونات “فائقة”.

واستندت في نصيحتها إلى دراسة حديثة، نُشرت في مجلة PLOS Medicine، وجدت أن تعبئة المزيد من العناصر النباتية في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من العمر الافتراضي بمقدار 10 سنوات.

ووفقا لروسي، هذه “المكونات الستة الفائقة”، والتي يمكن أن تضيف “عقدا لحياتك”، هي:

– البقوليات

– الفاكهة

– المكسرات

– كل الحبوب

– الخضروات

– الأعشاب والتوابل.

وبحثا أكثر في التفاصيل، قال الطبيب إن 20 غراما من المكسرات تضيف ما يصل إلى عامين إلى متوسط ​​العمر المتوقع للمشاركين.

وقالت الدكتورة روسي إن الدراسة وجدت أيضا أنه يمكنك إضافة ثلاث سنوات إلى حياتك عن طريق التبديل البسيط إلى الحبوب الكاملة.

كما أوصت بمحاولة إدخال 30 نباتا مختلفا في نظامك الغذائي كل أسبوع.

وقالت روسي إن إطعام بكتيريا الأمعاء يمكن أن ينظم هرموناتك ويعزز دفاعاتك ضد المرض، من بين أمور أخرى.

وجمع الباحثون بيانات من العديد من الدراسات التي نظرت في النظام الغذائي وطول العمر، إلى جانب بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض، والتي تقدم ملخصا عن صحة السكان في العديد من البلدان.

وبدمج هذه البيانات، تمكن الباحثون بعد ذلك من تقدير مدى اختلاف متوسط ​​العمر المتوقع مع التغيرات المستمرة في تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والحبوب المكررة والمكسرات والبقوليات والأسماك والبيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمشروبات السكرية.

وتمكن المعدون بعد ذلك من إنتاج نظام غذائي مثالي لطول العمر، ثم قاموا بمقارنته مع النظام الغذائي الغربي النموذجي – والذي يحتوي في الغالب على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة، واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والأطعمة عالية السكر، والأطعمة المعبأة مسبقا.

ووفقا لأبحاثهم، فإن النظام الغذائي الأمثل يشمل المزيد من البقوليات (الفاصوليا والبازلاء والعدس) والحبوب الكاملة (الشوفان والشعير والأرز البني) والمكسرات، وقليلا من اللحوم الحمراء والمعالجة.

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي مثالي من سن 20 سيزيد من متوسط ​​العمر المتوقع لأكثر من عقد للنساء والرجال من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ووجدوا أيضا أن التغيير من النظام الغذائي الغربي إلى النظام الغذائي الأمثل في سن الستين سيزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار ثماني سنوات.

