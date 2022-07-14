تسريب عروض ثلاثية الأبعاد لساعة جالكسي ووتش 5

لم يعد متبقي أمامنا سوى شهر واحد تقريباً على إطلاق الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية، جالكسي ووتش 5. ومؤخراً، تم تسريب مجموعة من العروض ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن أدق التفاصيل الخاصة بتصميم كل من جالكسي ووتش 5 وجالكسي ووتش 5 برو.

يأتي هذا التسريب من موقع 91Mobile نقلاً عن Evan Bliss المُسرب الشهير على موقع تويتر ويمكنكم رؤية عروض الساعة في المصدر المذكور.

تسريب ضخم يكشف عن تفاصيل هامة في ساعة جالكسي ووتش 5

بادئ ذي بدء، يبدو أن الإطار الدوار الأيقوني الذي تعودنا عليه مع ساعات سامسونج السابقة قد اختفي وليس له أي أثر. في الماضي كانت سامسونج تهتم بإضافة الإطار المادي الدوار على طراز واحد من ساعاتها الذكية، ولكن للأسف لن يكون هذا هو الحال مع جالكسي ووتش 5.

على الرغم من انزعاج العديد من المستخدمين من هذا الأمر، ولكن يُقال أن سامسونج اضطرت على هذا الأمر من أجل تدشين بطارية أكبر في السعة.

بالحديث عن البطاريات، يمكنكم رؤية الأمر بوضوح عند النظر في العروض المُسربة لكلتا الساعتين إذ تبدو الساعات ضخمة للغاية وبالأخص طراز برو.

يُقال أن طراز برو يحمل الاسم الرمزي Project X ويحتوي على بطارية بسعة 572 مللي أمبير في الساعة مع قرص بحجم 46 مم وقد تم رفع الحواف بعض الشيء.

تأتي ساعة جالكسي ووتش 5 برو بلونين وهما التيتانيوم الأسود والرمادي. ولكن أحزمة الساعة تعتمد على التصميم التقليدي ولكن بلمسة نهائية جمالية وعصرية.

أما الطراز الأساسي جالكسي ووتش 5 فهو أقل حجماً ويبدو التصميم مماثل لتصميم ساعات Active السابقة للخاصة بالشركة وسيأتي هذا الطراز بخيارات ألوان متعددة تشتمل على الأسود والفضي والذهبي والوردي والأزرق.

يحمل هذا الطراز الاسم الرمزي Heart ويأتي على هيئة حجمين مختلفين بما في ذلك 40 مم و 44 مم ويُقال أن النموذج الأول يحتوي على بطارية بسعة 276 مللي أمبير بينما يحتوي النموذج الثاني على بطارية بسعة 397 مللي أمبير.

أما عن بقية التفاصيل، فيبدو أن التصميم مماثل لنموذج برو، حيث يتواجد زران ماديان على الجانب الأيمن ويتم تمييز الزر العلوي باللون الأحمر. على ظهر الساعة توجد مجموعة المستشعرات الأساسية المعتادة مثل مراقبة معدل ضربات القلب والشحن اللاسلكي.

سيمتاز كل من طراز جالكسي ووتش 5 وجالكسي ووتش 5 برو بشاشات OLED محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass ولكن من المحتمل أن تكون شاشة طراز برو محمية بزجاج Shapphire.

كلا الطرازين مدعومان بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ومن المؤكد أن يتم إطلاقها بواجهة One UI Watch 4.5/Wear OS 3.5 وسيكون هناك نماذج تدعم الاتصال الخلوي LTE.