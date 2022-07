تطبيق إنستجرام يختبر أداة جديدة للبث المباشر من اللابتوب

يعمل تطبيق إنستجرام باستمرار من أجل إضافة المزيد من وسائل الراحة والمتعة للمستخدمين. الآن يعمل تطبيق الصور الشهير على مساعدة منشئي البث المباشر لزيادة فرصهم إلى أقصى حد باستخدام أداة تدعى Live Producer الجديدة، والتي ستتيح لجهات البث داخل التطبيق البث من اللابتوب أو جهاز سطح المكتب.

وأداة Live Producer الجديدة ستفتح أبوابًا جديدة للإنتاج خارج كاميرا الهاتف التقليدية، بما في ذلك الكاميرات الإضافية والميكروفونات الخارجية والرسومات.

لاستخدام أداة إنستجرام الجديدة هناك خطوات بسيطة تبدأ بتحديد المستخدم لبرنامج البث الذي سوف يستخدمه للحدث المباشر، ويمكن له البدء بفتح واجهة برنامج البث وتحديد مكان إدخال عنوان URL ومفتاح البث.

وقد أوضح تطبيق إنستجرام أن URL ومفتاح البث سيسمحان للمستخدم ببث إعداد برنامج البث مباشرة إلى خاصية Instagram Live.

بعد ذلك سيحتاج المستخدم إلى فتح إصدار سطح المكتب من إنستجرام والضغط فوق الزر “إضافة منشور” وتحديد Live من القائمة.

وأخيرًا يمكن للمستخدم بعد ذلك إدخال عنوان الفيديو المباشر الخاص به في شاشة “البث المباشر” وتحديد جمهوره.

وأشار تطبيق الصور إلى أنه، على سبيل المثال، إذا حدد المستخدم “ممارسة” فلن يتم بث الفيديو المباشر الخاص به إلى أي شخص، وفي حالة إذا حدد “عام” Public فسيبث لمتابعيه كما يفعل الفيديو المباشر العادي، وسيرى المستخدم بعد ذلك شاشة تحتوي على عنوان URL المميز الخاص به ومفتاح البث، مع إرشادات حول كيفية استخدامهما.

يذكر أن تطبيق إنستجرام أوضح أن الأداة الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار ولم يتم طرحها بالكامل بعد.

المصدرك عالم التكنولوجيا

