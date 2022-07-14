أرقام قياسية – رصد نتائج هاتف OnePlus 10T 5G على منصة AnTuTu!

يبدو أن هاتف OnePlus 10T 5G ظهر مؤخراً على منصة معايير الأداء AnTuTu على الرغم من أننا لسنا متأكدين تماماً من أن هذا الهاتف هو بالفعل OnePlus 10T 5G لأن الهاتف المرصود يحمل رقم إصدار OnePlus PGP110 ولكن من خلال النتيجة التي حصل عليها يمكننا التكهن بأن هذا هو بالفعل هاتف OnePlus 10T 5G.

رصد هاتف OnePlus 10T 5G على منصة AnTuTu

بفضل المُسرب الشهير Digital Chat Station تم تسريب نتيجة الهاتف على منصة AnTuTu ولقد تبين أن الهاتف استطاع أن يحقق نتائج مقنعة جداً إذ تمكن الهاتف من تحقيق 1.131.151 نقطة في الاختبار.

للأسف هذا هو كل شيء، لم تكشف قائمة الهاتف على المنصة أي معلومات أخرى جديرة بالاهتمام ولذلك لا نعرف غير ذلك في الوقت الحالي، وعلى الرغم من عدم التأكيد على نوع الهاتف إلا أننا نتوقع بأن تكون هذه النتيجة هي بالفعل نتيجة هاتف OnePlus 10T 5G.

من خلال التقارير السابقة التي شاركناها معكم استطعنا أن نغطي الكثير من مواصفات الهاتف الرئيسية جنباً إلى جنب مع تصميمه المتوقع ويبدو أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير هاتف OnePlus 10 Pro.

سيأتي الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن بحواف نحيفة للغاية وفتحة مثقبة للكاميرا الأمامية في مركز منتصف الشاشة ولكن تم التراجع عن فكرة تزويد الهاتف بشريط التنبيه المعتاد.

سيأتي الهاتف مدعوماً بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC

سيحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مقنع جداً ومن المحتمل أن تكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاشة الهاتف ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz تدعم تقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية لتوفير الطاقة.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

سيعمل الهاتف بواسطة واجهة Oxygen OS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات ولكن لسواء الحظ لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.