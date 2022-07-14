هواتف ايفون 14 – ابل تبدأ مرحلة الإنتاج التجريبي!

كما هو متوقع، بدأت ابل مرحلة الإنتاج التجريبي أو ما يُعرف بالـ Trial Production لهواتف ايفون 14 استعداداً لمرحلة الإنتاج الكبير أو الـ Mass Production في الشهر القادم.

عملية الإنتاج الخاصة بهواتف الايفون تأخذ عدة مراحل وقد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج التجريبي، وتلك مرحلة في غاية الأهمية حيث تسبق عملية الإنتاج الكبير وتوجهها.

مرحلة الإنتاج التجريبي كما يشير اسمها هي أحد مراحل الإنتاج المتقدمة وفيها يتم اختبار عمليات الإنتاج وآلات التجميع ومعالجة الأخطاء وتطبيق قواعد الجودة ووضع مؤشرات للأداء وغير ذلك.

عندما تنتهي هذه المرحلة تأتي مرحلة الإنتاج الكبير Mass Production بتوجيه واسترشاد من مرحلة الإنتاج التجريبي وفيها يتم إنتاج وتجميع هواتف الايفون بكميات كبيرة ثم تعبئتها وتغليفها وشحنها.

بحسب ما ذكرت صحيفة ITHome الصينية، فإن عمليات الإنتاج التجريبي بدأت بالفعل هذا الشهر بينما مرحلة الإنتاج الكبير ستكون في شهر أغسطس.

وفقاً لأجندة ابل السنوية، فإن الإعلان عن هواتف ايفون 14 سيكون لاحقاً في شهر سبتمبر وسوف تفتح ابل الطلب المسبق على الجهاز في نفس الشهر على أن يبدأ وصول الجهاز إلى الأسواق في شهر أكتوبر.

بينما كانت مبيعات ايفون 13 إيجابية ، يعتقد محللو وول ستريت أنه من المتوقع أن يتم بيع ايفون 14 بشكل أفضل. ومع ذلك ، يتوقع محللون آخرون أن تتأثر المبيعات بالأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الايفون في عدة دول حول العالم.