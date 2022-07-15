هذا ما نعرفه عن كاميرا البيرسكوب القادمة في الايفون

هناك شائعات تدور منذ فترة طويلة حول عزم ابل إضافة كاميرا بيرسكوب للتكبير في هواتف الايفون. فما هي تلك الكاميرا ؟ وكيف ستؤثر على تجربة التصوير عبر الايفون؟

كاميرا البيرسكوب في هواتف ايفون 15

تقول أحدث التقارير أن كاميرا البيرسكوب المكبرة سوف تتواجد في هواتف الايفون مع سلسلة ايفون 15.

وفقاً لما ذكره العديد من المحللين، فإن هاتف ايفون 15 برو ماكس هو أول هاتف ايفون سيأتي مع الكاميرا المنتظرة في عام 2023 القادم وبعده هواتف ايفون 16 برو وايفون 16 برو ماكس العام الذي يليه.

ما هي كاميرا تحديداً ؟

كاميرا البيرسكوب هي كاميرا مكبرة تعتمد على عدسات قابلة للطي تعمل كمنظار مما يتيح عمل تكبير بصري بدون الحاجة إلى الاستعانة بعدسات إضافية وتكبير سمك الايفون.

يتكون نظام كاميرا البيرسكوب من مستشعر يتم وضعه بشكل عمودي على خلفية الهاتف بدلاً من وضعه على التوازي كما هو معتاد.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مرآة تعكس الضوء على مستشعر الكاميرا، وعدسات متعددة عموديًا في مستويات موازية للمستشعر. تتشكل الصورة عندما تمر أشعة الضوء عبر العدسات ويتم عرضها على المستشعر، في النهاية ستتكون لدينا صورة حادة التفاصيل واضحة المعالم حتى عند التكبير عدة مرات.

بحسب التقارير الصحفية المستندة إلى معلومات من سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بأبل، فإن الكاميرا التي سيتم إضافتها في الايفون ستكون بدقة 12 ميجابكسل كما ستكون قادرة على عمل التكبير البصري حتى 5 أو 6 مرات.

هذه الكاميرا موجودة في الهواتف الذكية الرائدة لدى سامسونج وهواوي وشاومي وغيرهم من سنوات إلا أن ابل تأخرت وتخلفت عنهم لأسباب متعلقة ببراءات الاختراع وعدم رغبة ابل في الاستعانة بخبرات أي منهم أو الدخول في جدال قضائي معهم.