لمستخدمي الفئة المتوسطة – هونر تُعلن عن هاتف Honor X40i بشاشة 6.7in ومعالج Dimensity 700

أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Honor X40i وهو أحدث هواتف الفئة المتوسطة للعلامة التجارية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

من المفترض أن هاتف X40i قادم ليحل محل هاتف العام الماضي X30i. يمتاز الهاتف بشاشة LCD قياس 6.7 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض LCD.

الهاتف مدعوم بمعالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensity 7000 SoC يدعم نطاقي 5G SA/NSA ويحتوي على ذاكرة عشوائية ضخمة تصل سعتها إلى 12 جيجابايت رام.

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا جيد جداً يتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتمتع الهاتف بهيكل نحيف للغاية إذ يبلغ سُمكه 7.43 ملم فقط ويمكن إيجاد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع على الإطار الأيمن فوق زر الطاقة من أجل إلغاء تأمين قفل الهاتف.

المسؤول عن تشغيل الهاتف بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات. سرعة الشحن أكثر من كافية بالنسبة لسعة البطارية.

سعر ومواصفات هاتف Honor X40i المُعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض LCD يبلغ أبعادها 2400×1080 بكسل قياس 6.7 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9:9

لوحة عرض LCD يبلغ أبعادها 2400×1080 بكسل قياس 6.7 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9:9 المعالج: ميديا تيك Dimensity 700 SoC يحتوي على وحدة المعالجة الرسومية Mali-G57 MC2

ميديا تيك Dimensity 700 SoC يحتوي على وحدة المعالجة الرسومية Mali-G57 MC2 الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام + 128/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت

8 جيجابايت رام + 128/256 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة نظام التشغيل: واجهة Magic UI 6.0 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة Magic UI 6.0 المستندة على نظام أندرويد 12 الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2

مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس

مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس الوزن والأبعاد: 162.9×74.5×7.43 مم ويزن الهاتف 175 جرام

162.9×74.5×7.43 مم ويزن الهاتف 175 جرام سُبل الاتصال: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C البطارية: سعة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشجن السلكي بقدرة 40 وات

السعر والتوفر

يتوفر هاتف Honor X40i باللون الفضي والوردي والأخضر والأسود بسعر 1599 يوان صيني أي ما يعادل 237$ دولار أمريكي:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت بقيمة 237$

8 جيجابايت + 256 جيجابايت بقيمة 267$

12 جيجابايت + 256 جيجابايت بقيمة 297$

الهاتف متاح للطلب المُسبق في الصين وسيكون متاح للبيع اعتبارًا من يوم 22 يوليو القادم