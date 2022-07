منتج مثالي للشعور بالشبع لفترة طويلة

روسيا – أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن المكسرات تخلق شعورا طويل الأمد بالشبع، وتساعد على تعزيز منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أن المكسرات، مواد مفيدة وقادرة على خلق شعور بالشبع خلال فترة طويلة. ولكن يجب أن نعلم أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتقول، “المكسرات منتج مثالي، ولكن يجب أن نتذكر دائما أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية. لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 20-30 غرام منها في اليوم. كما وينصح بتناولها في النصف الأول من النهار، وليس في الليل”.

وتؤكد الخبيرة، على أن المكسرات هي أكثر المواد الغذائية احتواء على السعرات الحرارية، حيث لا يقل احتواء 100 غرام من أي نوع من المكسرات عن 600 سعرة حرارية. بالإضافة إلى ذلك هي غنية بأنواع مختلفة من الدهون.

وتقول، “إن تركيبة الدهون في المكسرات مختلفة ومتنوعة- فهي تحتوي على أحماض دهنية مشبعة ومتعددة غير مشبعة، وهي ضرورية لبناء الخلايا وتعزيز المناعة. المكسرات ضرورية أيضًا للجمال، لأن خلايا النسيج الضام، التي يتم تحديثها باستمرار ، تتكون من البروتين والدهون”.

ووفقا لها، تحتوي المكسرات على عناصر معدنية مهمة مثل السيلينيوم والكروم والزنك، التي يحصل عليها الجسم من مصادر نباتية فقط. فمثلا للحفاظ على مستوى السيلينيوم في الجسم يكفي تناول ثلاث حبات من الجوز البرازيلي في اليوم.

وتقول، “تعتبر دهون المكسرات مثالية، لأنها تعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة. لذلك يساعد إضافة كمية محدودة من المكسرات إلى أي طبق، على نسيان الشعور بالجوع لفترة طويلة”.

