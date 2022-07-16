هذه التطبيقات سوف تحذفها بعد تثبيت تحديث iOS 16

بعد إطلاق تحديث iOS 16 وقيامك بتنزيل وتثبيت التحديث سوف يمكن الاستغناء عن بعض التطبيقات وحذفها لأن نظام iOS بتحديثه الجديد سوف يحتوي على العديد من المزايا التي تغنيك عن تثبيت تطبيقات خارجية من المتجر.

تطبيقات سوف يغنيك عنها تحديث iOS 16

تطبيق الترجمة

تطبيق الترجمة الخاص بأبل صدر لأول مرة مع تحديث iOS 14 ثم أضافت إليه بعض المزايا الإضافية في تحديث iOS 15. والآن كذلك مع تحديث iOS 16 أضافت ابل ميزة الترجمة الفورية من خلال الكاميرا عند توجيهها للنصوص، حيث ستقوم الكاميرا بالتعرف على النصوص واللغة المكتوبة بها ثم ترجمتها إلى اللغة التي تريد.

تطبيق الترجمة الافتراضي في نظام iOS يتيح الترجمة النصية والصوتية وأيضاً الترجمة البصرية وهو مدمج بشكل كبير داخل النظام وتطبيقاته الأخرى ويدعم العديد من اللغات، لذا يمكنك الاعتماد عليه. التطبيق يدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية.

تطبيق إخفاء الصور

تطبيقات إخفاء الصور وحفظها بكلمة مرور بعيداً عن الأعين منتشرة ولها شعبية كبيرة في أوساط مستخدمي الايفون. الآن تطبيق الصور نفسه في الايفون مع تحديث iOS 16 بات يتيح إخفاء الصوء مع حفظها ببصمة الإصبع Touch ID أو بصمة الوجه Face ID دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية.

في تطبيق الصور، الآن ألبوم الصور المخفية Hidden Photos وكذلك ألبوم الصور المحذوفة Deleted Photos باتت مقفلة افتراضياً ويتطلب فتحها بصمة الوجه أو الإصبع أو كلمة المرور. كيفية إخفاء الصور على الايفون والايباد

تطبيقات إدارة كلمات المرور

هناك الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات وخدمات إدارة كلمات مرور للاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم. الآن في نظام iOS 16 قدمت لنا ابل مفهوماً جديداً بالكلية يُسمى مفاتيح المرور PassKeys كبديل لكلكات المرور التقليدية Passwords، فبدلاً من كتابة كلمة مرور مكونة من حروف وأرقام ورموز سيكون هناك مفتاح مرور مخزن سلفاً على جهازك لاستخدامه في تسجيل الدخول.

عند التحديث إلى iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura سوف تتمكن من تنصيب مفتاح المرور الخاص بك لاستخدامه في تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات والتطبيقات وسيكون المفتاح مشفراً ومخزناً على جهازك كما سيمكن نسخة احتياطياً على الآي كلاود ومزامنته مع أجهزة ابل الأخرى لديك.

عند تسجيل الدخول لاحقاً سيقوم النظام تلقائياً باستخدام مفتاح المرور المُعد مسبقاً وسيطلب منك تأكيد هويتك باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لتتم العملية بسهولة وأمان.

تطبيقات إدارة الأدوية

إذا تعتمد على تطبيقات معينة لإضافة الأدوية الخاصة بك لتذكيرك بها عندما يحين موعدها، فيجب أن ننبهك إلى أن هذه الميزة باتت متوفرة بالفعل في تحديث iOS 16 في تطبيق صحتي Health وكذلك ساعة ابل مع تحديث watchOS 9.

ميزة إدارة الأدوية في تطبيق صحتي سوف تتيح لك إضافة الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها، وتذكيرك بها في موعدها وتتبع تناولها أو تجاهلها، وكذلك تنبيهك عندما توجد تفاعلات دوائية وتداخل بين الأدوية وبعضها.