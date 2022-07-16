تم اعتماد هاتف ون بلس 10 تي – OnePlus 10T 5G من قِبل هيئة 3C الصينية وقد أكدت شهادة الهاتف أنه يدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 160 وات.

هاتف OnePlus 10T 5G يدعم الشحن السلكي بقدرة 160 وات

يُقال أن الهاتف سيدعم الشحن بقدرة 150 وات في بعض الأسواق، مثل السوق الهندية، ولكن الخبر السيء في الموضوع أنه من المحتمل ألا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي على الإطلاق.

هاتف OnePlus 10T 5G سيكون أحدث هواتف العلامة التجارية الصينية لعام 2023، ويبدو أن الشركة قررت التخلص من دعم الشحن اللاسلكي من أجل بقاء سعر الهاتف في متناول مستخدمي الفئة المتوسطة.

مما يعني أنه من المؤكد أن يكون أرخص سعراً من هاتف OnePlus 10 Pro الذي تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الجاري. ولكن سيحتوي هاتف OnePlus 10T 5G على بعض المواصفات المتطورة ولا سيما شريحة المعالجة.

يُقال أن الهاتف مدعوم بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC وهي أقوى شريحة معالجة من شركة كوالكم في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سرعة شحن 160 وات عالية جداً مقارنة بسرعة شحن 65 وات التي يدعمها هاتف OnePlus 10 Pro في الولايات المتحدة.

سيحتوي الهاتف على شاشة 120Hz وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت

من المحتمل أن يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz مع توافر نموذجين من حيث سعة الذاكرة العشوائية على هيئة 8 أو 12 جيجابايت رام.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة وعلى ظهر الهاتف توجد ثلاث كاميرات خلفية تترأسها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل.

مقارنة بإعداد الكاميرا على هاتف OnePlus 10 Pro، يبدو أن شركة OnePlus قررت التضحية بإعداد الكاميرا الاحترافي من أجل خفض تكاليف التصنيع.

سيعمل الهاتف بواجهة Oxygen OS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12. هذا هو كل شيء حتى الآن، من المتوقع أن يتم الكشف بشكل رسمي عن الهاتف خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن الموعد الدقيق للإعلان.