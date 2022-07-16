ساعة جالكسي ووتش 4 تتلقي عدداً من التحسينات مع التحديث التجريبي الأخير!

تتلقى ساعات سامسونج جالكسي ووتش 4 عدداً من الإصلاحات مع التحديث التجريبي الأخير لبرنامج One UI Watch 4.5 وهذا هو الإصدار التجريبي الرابع الذي يحمل معه عددًا من الإصلاحات التي تم استكشافها مع الإصدارات التجريبية السابقة.

بادئ ذي بدء، يعمل التحديث الجديد على إصلاح مشكلة نافذة الأذونات المنبثقة التي تتسبب في فرض إغلاق تطبيق Weather Tile كلما حاول المستخدمون إضافة موقعهم الجغرافي إلى التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد تم التعامل مع مشكلة عدم تطابق الاتصال بين تطبيق Galaxy Wearable وإعداد البلوتوث. أيضاً تم تصليح مشكلة اهتزاز الساعة في شاشة StopWatch.

علاوة على ذلك، فلقد تم إصلاح مشكلة (التطبيق لا يستجيب) مع تطبيق Samsung Health أثناء الأنشطة المختلفة. كما وتم إصلاح مشكلة تعطل واجهة المستخدم.

يذكر سجل التغيير الخاص بالتحديث أداء أكثر استقرارًا لوجوه الساعة وميزة وضع السكون، ومن المتوقع أن يحصل تطبيق الرسائل بالمثل على بعض تحسينات الاستقرار في الأداء، ويضمن التحديث عمر بطارية مُحسن.

التحديث التجريبي الرابع يشق طريقة إلى ساعة جالكسي ووتش 4

بدأت سامسونج في طرح الإصدار التجريبي من برنامج One UI Watch 4.5 لكل من ساعة جالكسي ووتش 4 وجالكسي ووتش 4 كلاسيك ابتداءً من الشهر الماضي، فإذا كنت من بين المستخدمين الذين سجلوا في البرنامج التجريبي، فمن المحتمل أن تتلقى ساعتك الإصدار الرابع من التحديث التجريبي في الوقت الحالي.

التحديث الأخير يأتي برقم إصدار 2.2.11.22071211 وستحتاج إلى المكون الإضافي الخاص بساعة جالكسي ووتش 4 المثبت على هاتفك الذكي.

إذا لم تحصل على التحديث عبر الهواء، فيمكنك التأكد بشكل يدوي من خلال المكون الإضافي لساعة جالكسي ووتش 4 على تطبيق Galaxy Wearable من خلال الإعدادات ثم مشاهدة تحديث البرنامج ثم التنزيل والتثبيت.

من المتوقع أن يصل التحديث النهائي من إصدار One UI Watch 4.5 في وقت ما خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري. وبما أننا في الربع الثالث من العام، فمن المحتمل أن يتم إطلاق التحديث النهائي في أي وقت خلال الأيام القادمة – هذا سيكون التحديث النهائي.

التحديث النهائي سيكون مستند على نظام WearOS 3.5 من جوجل وبالتالي فمن المتوقع أن يقدم عدداً من التحسينات والميزات الجديدة التي من بينها لوحة مفاتيح QWERTY وتوافق مع شريحتي SIM وميزات إمكانية الوصول وعدد من وجوه الساعة القابلة للتخصيص وتوازن الصوت الأيمن / الأيسر القابل للتخصيص وبعض التحسينات الأخرى.