نبات عشبي يجنبنا الإفراط في تناول الطعام!

روسيا – أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه بإضافة نبات عشبي واحد إلى الطعام يمكننا تجنب الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعزز الشعور بالشبع.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الرغبة بالاستمتاع بتناول الطعام، قد تكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن. لذلك يمكن تعزيز الشعور بالشبع بإضافة نوع واحد من التوابل إلى الطعام.

وتقول، “غالبا ما يرجع السبب الرئيسي للإفراط في تناول الطعام إلى كونه مصدرا سهلا للحصول على المتعة. ولكن هناك طريقة للحصول على مزيد من المتعة مع تناول كمية أقل من الطعام. وذلك بإضافة النعناع إلى الطعام أو الشراب”.

وتضيف، يظهر الشعور بالمتعة من تناول الطعام، بفضل إفراز الجسم لهرمون السعادة- الاندورفين. والنعناع يحتوي على مادة تحفز إنتاج وإفراز هذا الهرمون.

وتقول، “يحتوي النعناع على زيوت طيارة فيها مادة المنتول، التي تحفز إنتاج وإفراز هرمون الأندورفين، الذي يلعب دورا مهما في تنظيم المزاج كما أنه مسؤول عن الشعور بالجوع والشبع. أي أن الدماغ يتفاعل عند تناول النعناع مع الطعام، ما يظهر لدى الشخص شعورا بأن حدثا بهيجا وممتعا قد وقع. ويمكن أن يعطي الشعور بالبهجة أكثر من تناول كميات كبيرة من الطعام”.

المصدر: نوفوستي

