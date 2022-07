تسريبات جديدة حول Apple Watch Series 8

يتوقع خبراء الصناعات الذكية، أن تطلق شركة أبل الأمريكية في الخريف المقبل، المزيد من طرازات Apple Watch أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا للصحفي المتخصص في الأخبار التقنية بصحيفة Bloomberg “مارك جورمان”، فإنه سيكون هناك ما يسميه “طوفان” من المنتجات، إلا أن في تحليله لما يتوقعه من الساعة، هناك جانب واحد محبط للآمال، وهو تصميم المعالج.

ويدعي “جورمان” أن ساعة أبل القادمة سيتم تشغيلها بواسطة ما سيطلق عليه شريحة S8، كما تستخدم السلسلة 7 معالج S7، بينما تحتوي السلسلة 6 على شريحة S7.

ويرى الصحفي بالصحيفة الألمانية أن خيبة الأمل قد تأتي من قوة الرقاقة، وذلك لأنه عندما أصدرت الشركة Apple Series 7، أكد المحللون أن S7 كانت في الواقع شبه متطابقة، إن لم تكن متطابقة بالفعل، مع S6، والآن ستكون الشريحة التالية عبارة عن إعادة تسمية بسيطة للعلامة التجارية S7. بمعنى آخر، لن يكون هناك تغيير كبير في المعالج لثلاثة أجيال من Apple Watch، حيث سيكون لها “نفس مواصفات S7”.

ويقول إن أبل ستلتزم في ساعتها القادمة SE بحجم شاشة النموذج الحالي، بدلاً من الانتقال إلى حجم Series 7 الأكبر، ولكن قد تحصل على نفس شريحة S8 مثل السلسلة 8، وهي ترقية من S5 في SE الحالي اعتبارًا من عام 2020.

وسيسمح وضع الطاقة المنخفضة الجديد للمستخدمين بالاستمرار في استخدام تطبيقات وميزات Apple Watch دون استنزاف الكثير من الطاقة، حيث يجب أن يعمل بشكل مشابه لوضع الطاقة المنخفضة المتوفر بالفعل في iOS وmacOS، والذي يعلق بشكل أساسي أنشطة الخلفية ويقلل من أداء الجهاز لتوفير بعض عمر البطارية.

واستنادًا إلى الشائعات الأخيرة، ستكون Apple Watch Series 8 ترقية ثانوية مقارنة بالسلسلة 7 الحالية بصرف النظر عن نفس المواصفات الداخلية لـ Series 7، والتي تستند بالفعل إلى Series 6 باختلاف الشاشة الكبيرة، فمن المتوقع أن تأتي Series 8 للحفاظ على نفس التصميم الحالي بإصدارات 41 مم و45 مم.

وورد سابقًا أن شركة آبل تعمل أيضًا على “إصدار متين” من Apple Watch Series 8 تستهدف به الرياضات العنيفة، وقد تقدم الشركة أيضًا Apple Watch SE محدثًا، والذي سيظل قائمًا على تصميم Series 6 مع حواف أكبر ولكن هذه المرة بنفس المعالج مثل Series 8.

