لن يأتي أي من هواتف سلسلة جالكسي إس 23 بكاميرا أسفل الشاشة!

يبدو أن هواتف سلسلة جالكسي إس 23 لن تأتي بكاميرا أسفل الشاشة إذ تفيد بعض التسريبات بأن هذه السلسلة لن تستخدم كاميرا UDC أسفل الشاشة المتواجدة على الشاشة الداخلية لهاتف جالكسي زد فولد 3.

سلسلة جالكسي إس 23 لن تأتي بكاميرا أسفل الشاشة

هذا يعني أن جميع هواتف السلسلة الجديدة سوف تعتمد على الفتحة المثقبة في الشاشة الأمامية من أجل احتضان مستشعر تصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

يؤكد التقرير أن هذه المعلومات قادمة من مصدر موثوق بداخل مصانع الشركة الكورية، وجميع الدلائل تشير إلى وجود فتحة ثقب في الشاشات الأمامية لجميع هواتف السلسلة.

على الرغم من أن هناك عدد كبير من المستخدمين الذين يفضلون بالطبع أن تأتي هواتف السلسلة بكاميرا أسفل الشاشة، إلا أن هذه الكاميرا لا تزال تعاني من سلبيات كثيرة والتي من بينها دقة وجودة التصوير المتدنية.

ولكن إذا كانت سامسونج قررت استخدام الفتحة المثقبة على هواتفها الرئيسية التالية، فهذا يعني أنها تعتزم تقديم كاميرا سيلفي أفضل من جميع هواتفها السابقة، ومع ذلك، لا يمكننا أن نسبق الأحداث، دعونا فقط أن نأمل في امتلاك كاميرا أمامية أفضل على جميع هواتف السلسلة.

بالرغم من عدم احتواء السلسلة على كاميرا أسفل الشاشة، إلا أن هناك عدداً من المصادر التي تؤكد على أن كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس سيحصلان على كاميرا أمامية أفضل من الأجيال السابقة.

تستخدم سامسونج كاميرا بدقة 10 ميجابكسل على جميع هواتفها الرئيسية باستثناء نموذج ألترا، ولكن يبدو أن هذا لن يكون هو الحال على سلسلة جالكسي إس 23.

يُقال أن كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس سيأتيان بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، في حين أنه من المحتمل أن يستخدم نموذج ألترا نفس الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل.

مازلنا بعيدين تماماً عن حدث إطلاق سلسلة هواتف جالكسي إس 23، تقريباً ما يزيد عن نصف العام، بالرغم من ذلك، فلقد ظهرت بعض التسريبات الخاصة بها والتي قمنا يتغطيتها في تقارير سابقة.

في الوقت الحالي تضع الشركة الكورية تركيزها الكامل على هواتفها القابلة للطي إذ من المقرر أن يتم الإعلان عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 في وقت ما خلال شهر أغسطس القادم.