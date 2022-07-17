الآن يمكنك شراء ماك بوك اير بمعالج M2 الجديد!

بدأت ابل في توفير جهاز ماك بوك اير الجديد للمستهلكين للشراء في العديد من الدول حول العالم. المشترون الذين قاموا بطلب الجهاز مسبقاً في وقت سابق بدأوا الآن استلام الجهاز.

وكانت ابل قد فتحت باب الطلب المسبق على الجهاز في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الماضي، وما لبثت ابل بعدها بأسبوع واحد توصيل المنتج فضلاً عن إتاحته للشراء في مناطق مختلفة حول العالم.

تداول المستهلكون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأجهزة ماك بوك فور وصولها إليهم.

يتميز جهاز ماك بوك اير MacBook Air الجديد نسخة 2022 بتصميم جديد كليًا يشبه الآن جهاز ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و 16 بوصة ، ولكنه أقل سمكًا.

الشاشة أيضاً لها حواف نحيفة للغاية مع نتوء علوي يضم كاميرا بدقة 1080 بكسل، والأهم من كل ذلك المواصفات الداخلية وتحديداً معالج M2 ، وهو أسرع بنحو 20٪ مقارنة بمعالج M1. هناك العديد من الإصدارات من جهاز ماك بوك اير مع ذاكرة عشوائية تتراوح بين 8 إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت.

الإصدار الأساسي من MacBook Air 2022 يأتي بذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت من نوع SSD وسعره هو الأقل من بين الإصدارات الأخرى إذ يبلغ سعره 1200 دولاراً أمريكياً.

يمكنك الإطلاع على المواصفات التفصيلية لجهاز MacBook Air M2 من خلال هذا الرابط، وكذلك قائمة الأسعار الكاملة لكافة الإصدارات من خلال هذا الرابط.