تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات عملية وعروض مجانية لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Optimizer Go

من المعروف أن جميع هواتف الأندرويد تحتوي على وضع تشغيل مُضمن باسم وضع الأداء العالي أو High Performance Mode ويُمكن الوصول له من داخل إعدادات البطارية وهذا الوضع يعمل على تحسين الأداء من خلال رفع تردد المعالج المركزي والرسومي وتحرير الذاكرة العشوائية لتوفير عدد إطارات أكبر داخل الألعاب المتطورة. ولكن إذا لم يكن هاتفك يحتوي على هذا الوضع، فلا داعي للقلق إطلاقاً، يمكنك الاعتماد على تطبيق Optimizer Go الذي يدّعي بأنه قادر على تحسين أداء الألعاب أفضل من أي وضع تشغيل افتراضي.

السعر : مجاني

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Files To SD Card

هل تخطط لشراء هاتف أندرويد جديد خلال وقت قريب؟ هنيئاً لك، ولكن يجب أن تتمهل قليلاً لأن هناك العديد من الإجراءات الواجب القيام بها قبل أن تبيع هاتفك القديم والتي من أهمها الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك الهامة وبياناتك الرقمية. تطبيق Files To SD Card سيساعدك في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك الهامة من خلال إنشاء نسخة إضافية منها على بطاقة SD Card الخارجية، وبهذا الشكل يمكنك حذفها بعد ذلك حتى لا تقع في الأيدي الخطأ. هذا التطبيق سيساعدك في نقل بيانات التطبيقات والوسائط والملفات والمستندات وغير ذلك بكثير وبشكل مجاني.

السعر : مجاني

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Super Backup & Restore

في حين أن شركة جوجل توفر طريقة سهلة ومباشرة من أجل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهات الاتصال من داخل تطبيق الهاتف، إلا أنه لا يوجد طريقة مباشرة تسهل علينا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من رسائل SMS وسجل المكالمات. لحسن الحظ، تطبيق Super Backup & Restore سيساعدكم على إنشاء نسخة احتياطية من الرسائل والتسجيلات الصوتية وسجلات الهاتف والاحتفاظ بها على سحابة جوجل درايف. وبهذا الشكل يمكنك استعادة هذه النسخة الاحتياطية بسهولة بمجرد الانتقال إلى هاتف آخر.

السعر : مجاني

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My English Grammar Test PRO

هناك العديد من تطبيقات تعلم اللغات الأجنبية، ولكن من النادر جداً أن تجد تطبيق متخصص في تعليم القواعد اللغوية، وحتى وإن وجدت تطبيق، فمن المؤكد أنه لن يكون مجاني، وتطبيق My English Grammar ليس استثناءً، فهو بالفعل تطبيق احترافي لتعليم قواعد اللغة الإنجليزية ولكنه مدفوع، ولكن الأخبار الجيدة هي أنه يمكنك تحميل التطبيق الآن وبشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Computer Win11 Launcher

إذا كنت من عشاق نظام التشغيل ويندوز فمن المؤكد أنك ستكون سعيد بتحويل واجهة هاتفك الأندرويد إلى واجهة نظام ويندوز 11، أليس كذلك؟ وهذا اللانشر سيساعدك في تحويل واجهة هاتفك الأندرويد إلى نظام ويندوز 11 بدون أي اختلاف يذكر. ستحصل على نفس واجهة سح المكتب التي تحصل عليها مع ويندوز 11 بدءًا من مجموعة الأيقونات الأساسية وحتى شريط المهام. أيضاً ستكون قادراً على تخصيص الواجهة بأكثر من شكل واحد. التطبيق ليس مجانياً ولكنه كذلك لفترة زمنية محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Edge Side Bar

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على تطبيقاتك المفضلة في درج التطبيقات فهذا أمر طبيعي نتيجة احتواء هاتفك على كم هائل من التطبيقات. إذن، ما هو رأيك أن تقوم بإنشاء قائمة مختصرة من تطبيقاتك المفضلة التي يمكنك الوصول إليها جميعها بنقرة واحدة. فقط قم بسحب حافة الهاتف لتجد بداخلها جميع تطبيقاتك المفضلة وهذا هو الغرض الأساسي من تطبيق Edge Side Bar. يمكنك إضافة أي عدد من التطبيقات إلى القائمة المختصرة ويمكنك اختيار مكان ظهورها ومستوى شفافيتها وتخصيصها بالشكل الذي تحبه.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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GPS Speed Pro

تطبيق GPS Speed Pro يتتبع سرعتك ويحسب لك المسافة والوقت والموقع لوجهتك التالية. التطبيق مفيد جداً للعدائين والأشخاص الرياضيين أو أثناء السفر والتنقل بالسيارة من مكان لآخر لأنه يعطيك تقديرات دقيقة وواقعية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Sleep Faster, Meditation Pro

أصبحنا ننام بصعوبة بسبب الأصوات الصاخبة من حولنا في كل مكان وأبواق السيارات وبكاء الأطفال ناهيك عن التعب والإجهاد الزائد من جراء يوم عمل طويل وشاق. فإذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على قسط هادئ من النوم العميق، فيمكنك الاعتماد على تطبيق Sleep Faster وهو تطبيق تأمل مميز يحتوي على كم كبير من الأصوات البيضاء التي تساعدك على الاسترخاء والحصول على قسط إضافي من النوم العميق.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Contacts Widget

ليس من الضروري أن تعتمد على تطبيق الهاتف من أجل إجراء مكالمات هاتفية مع نفس الأشخاص. يمكنك فقط إنشاء أدوات مُصغرة (ويدجت) بأسمائهم على شاشتك الرئيسية والاتصال بهم بنقرة زر واحدة. يمكنك إنشاء مجلدات تحتوي على عدد كبير من جهات الاتصال وتسمية المجلد وبهذا الشكل يمكنك الاحتفاظ بداخله بأسماء جهات اتصال العائلة ومجلد أخر لجهات اتصال زملاءك في العمل وهكذا يمكنك الاتصال بهم بسهولة شديدة من شاشتك الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة