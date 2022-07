خبيرة تغذية تكشف عن الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على شعر أكثر كثافة وقوة

إنجلترا – يعد تساقط الشعر مشكلة مقلقة للنساء والرجال على حد سواء. ولحسن الحظ، قد تلعب التغذية عاملا حاسما عندما يتعلق الأمر بصحة خصلات الشعر.

وتقول أخصائية التغذية لولا بيغز إن “تناول الأطعمة الصحيحة المليئة بالفيتامينات والبروتينات والمعادن يمكن أن يشجع على شعيرات أكثر امتلاء وقوة وصحة وأكثر لمعانا”.

وأشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بشكل جيد، فإن العنصر الأول الذي يجب مراعاته هو البيض، والذي يوصف بأنه “غذاء فائق غني بالمغذيات للشعر”.

ويحتوي البيض على البيوتين، أحد فيتامينات B (فيتامين B7)، القابل للذوبان في الماء الضروري لإنتاج الكيراتين (بروتين الشعر).

وأكدت بيغز: “إنه مليئ بالزنك والسيلينيوم والبروتينات المفيدة لمنع تساقط الشعر. ونقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتقشر فروة الرأس، فضلا عن تساقط الشعر”.

ولتحسين صحة الشعر، توصي بيغز بتناول المزيد من الفاكهة، وعلى وجه التحديد، التوت الأزرق والكيوي والبرتقال.

وأوضحت: “يساعد فيتامين C على امتصاص الحديد ويساعد في إنتاج الكولاجين الذي يقوي الشعيرات الدموية التي تغذي جذور الشعر. والفراولة والبابايا والعنب الأسود … مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بصيلات الشعر من أضرار الجذور الحرة”.

ومن المكونات الأخرى التي يجب إضافتها إلى سلة التسوق الأسبوعية الأسماك الزيتية، مثل السمك المملح، وسمك السالمون، والتونة وسمك الأسقمري البحري.

وجميعها غنية “بالأحماض الدهنية”، مثل فيتامين D وأوميغا 3. وتحتوي الأسماك الزيتية أيضا على فيتامينات B والسيلينيوم، والتي تعد “مثالية” لتعزيز الضغوط القوية.

وتقترح بيغز أن الأشخاص الذين لا يأكلون السمك يجب أن يستهلكوا عين الجمل وبذور اليقطين والأفوكادو.

وحتى أولئك الذين يتناولون اللحوم سيستفيدون من إضافة المكسرات والبذور إلى نظامهم الغذائي اليومي.

وأكدت بيغز أن “المكسرات غنية بالعناصر الغذائية المهمة لنمو الشعر”.

وتقترح بيغز أيضا دمج المزيد من الخضروات الورقية في النظام الغذائي لتعزيز صحة الشعر، مثل الكرنب، والملفوف، والبروكلي والسبانخ، لأنها تحتوي على الحديد، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والفيتامينات A وC.

وأضافت بيغز: “الحديد مهم بشكل خاص للشعر لأنه يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية نمو الشعر وإصلاحه”.

وأوضحت: “يمكن أن تساعد المكملات الغذائية أيضا في تعزيز نمو الشعر الصحي”.

المصدر: إكسبريس

