تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مدفوعة متاحة مجاناً لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق مؤذني – أوقات الصلاة والقبلة والأذكار

هو تطبيق إسلامي مميز يعرض أوقات الصلاة وبوصلة القبلة والأذكار مع إمكانية تخصيص التنبيهات قبل وأثناء وبعد الأذان بالإضافة إلى التنبيه بالفجر وصلاة الضحى وعرض المناسبات الإسلامية.

التطبيق أيضاً يوفر خاصية الويدجت لإتاحة جزء من التطبيق على الشاشة الرئيسية. التطبيق يعمل على الايفون والايباد وساعة ابل. التطبيق مجاني لفترة محدودة، سعره السابق 9.99$ .

السعر : مجاني لفترة محدودة

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القرءان الكريم مع خاصية التحريك التلقائي

هو تطبيق مخصص لقراءة القرءان الكريم مع خاصية التحريك التقائي Auto Scrolling والذي يجعل الصفحات تتحرك تلقائياً بالسرعة التي تريدها دون الحاجة إلى لمس الشاشة، يدعم التطبيق الوضع النهاري والليلي كما يوفر أدوات تحكم متعددة. يعمل التطبيق على الايفون والايباد وسعره السابق 2.99$

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق WikiTrip للاستماع لمقالات ويكيبديا

تطبيق WikiTrip يتيح لك الاستماع إلى مقالات ويكيبيديا حول الأماكن القريبة المثيرة للاهتمام أثناء القيادة أو ركوب الدراجات أو المشي للتعرف على العالم من حولك، التطبيق مثالي للرحلات البرية أو جولات المشي بالمدينة أو تنقلاتك اليومية أو السياحة. يدعم التطبيق اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق محول الوحدات Unit Converter Pro HD

هو تطبيق يمكنك من خلاله التحويل من وإلى العديد من وحدات القياس المختلفة فيما يفوق 700 وحدة في أكثر من 30 تصنيف مختلف. تطبيق مفيد في الدراسة والحياة العملية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Yalla Shoot لمتابعة المباريات

هو تطبيق يتيح لك متابعة المباريات في الدوريات المختلفة بشكل مباشرة ويعرض لك مواعيد المباريات والتشكيلات وكل ما تريد معرفته حول المباريات والفرق التي تتابعها.

السعر : مجاني لفترة محدودة