أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن متوسط عدد الحالات الموجبة خلال الفترة من 08 يوليو إلى 14 يوليو الجاري، بلغ 88 حالة يوميا، وتسجيل حالة وفاة واحدة، بارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي لهذا الأسبوع، إلى ارتفاع المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة إلى أكثر من 36٪، واستقرار في مؤشر معدل الوفيات.

ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن البلاد تشهد ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في بعض المدن ذات الكثافة السكانية، موصيا بضرورة فرض بعض الإجراءات الاحترازية لاسيما منطقة طرابلس.

The post بـ 253%.. ارتفاع نسبة الإصابات بوباء كورونا الأسبوع الماضي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا