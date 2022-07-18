ماك بوك اير M2 – لماذا لا يجب شراء النسخة الأرخص سعة 256 جيجابايت؟

بدأت ابل رسمياً في إطلاق جهاز ماك بوك اير بمعالج M2 نسخة 2022 في الأسواق العالمية. يبدأ سعر الجهاز من 1200 دولار أمريكي للإصدار الأساسي (ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت/سعة تخزين 256 جيجابايت) لكن يستحسن تجنب شراءها والاتجاه إلى الإصدارات الأعلى.

إصدار 256 جيجابايت .. أبطأ في الأداء؟

بعد بداية وصول جهاز ماك بوك اير الجديد نسخة 2022 للمشترين بدأت المراجعات وقياسات الأداء تأخذ طريقها إلى الإنترنت، في الأغلب كانت ردود الفعل إيجابية إلا أن هناك شيءُ محير تم رصده وهو أداء القرص الصلب من نوع SSD في نسخة الـ 256 جيجابايت مقارنة بالإصدارات الأعلى في السعة التخزينية.

لم يكن ذلك اختباراً واحداً شاذاً بل تكرر الأمر في اختبارات الأداء المختلفة التي كشف عنها المختصون من مؤسسات ومواقع مختلفة. موقع The Verge الشهير قام باستخدام برنامج Blackmagic لفياس سرعة القرص الصلب SSD على أجهزة ماك بوك اير وقد جاءت النتائج كالآتي:

سرعة الكتابة أقل بنسبة 15% إلى 30% في سعة 256 جيجابايت مقارنة بسعة 512 جيجابايت.

سرعة القراءة أقل بنسبة تتراوخ بين 40% إلى 50%.

هذا الأمر يمكن تفسيره بوجود شريحة تخزين واحدة فقط من نوع NAND في إصدار 256 جيجابايت من جهاز ماك بوك اير بينما الإصدارات الأخرى الأعلى في السعة التخزينية لديها شريحتين من نوع NAND سواء كانت تعمل بمعالج M1 أو M2.

نظرياً وعملياً، بطء سرعة التخزين من شأنها أن تحدث فارقاً في سرعة نقل الملفات والأداء بشكل عام لأن أجهزة ماك تستخدم جزءً من سعة التخزين SSD كامتداد للذاكرة العشوائية عندما تمتليء.

ابل ترد ..

ابل نفت في تصريح لها على لسان المتحدث الرسمي لها أي تأثير لسرعة القرص الصلب SSD ذي سعة 256 جيجابايت على الأداء، وأكدت في الوقت نفسه أن أجهزة ماك بوك اير بمعالج M2 جميعها أسرع من الإصدار السابق عندما يتعلق الأمر بالأداء الفعلي رغم ما تظهره النتائج من اختلافات.

رد ابل متوقع لكن لا يمكننا تكذيب الأرقام. فارق الأداء والسرعة بين سعة 256 و سعات 512 جيجابايت (فما أعلى) من جهاز ماك بوك اير 2022 لن يكون كبيراً وخاصة في المهام اليومية التقليدية للمستخدم. في جميع الأحوال، نحن نصحك بشراء سعة 512 جيجابايت فما أعلى من الجهاز إن استطعت إلى ذلك سبيلاً.

يمكنك الإطلاع على المواصفات التفصيلية لجهاز MacBook Air M2 من خلال هذا الرابط، وكذلك قائمة الأسعار الكاملة لكافة الإصدارات من خلال هذا الرابط.