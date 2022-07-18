هاتفين قابلين للطي من شركة أوبو هذا العام!

وفقاً لأحدث التقارير، فإن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق هاتفين جديدين قابلين للطي خلال عام 2022 الجاري. تأتي إلينا هذه المعلومات من Digital Chat Station أحد أشهر مُسربي أخبار الشركات المصنعة الصينية على مدونة Weibo.

أوبو تعتزم إطلاق هاتفين قابلين للطي هذا العام

يدّعي المُسرب أن الشركة الصينية اتخذت قرارها بالفعل وتنوي إطلاق هاتفين ذكيين قابلين للطي، في حين الهاتف الأول يشبه الكتاب، إلا أن الهاتف الثاني سيكون هاتف صدفي أي سيكون مماثل لهاتف جالكسي زد فليب في المظهر والتصميم العام.

على الرغم من أن هاتف Oppo Find N هو أول هاتف ذكي قابل للطي لشركة أوبو يصل إلى سوق المستهلك، إلا أنه اتضح لنا أنه واحد من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي على الإطلاق. وقد حاز الهاتف على سمعة طيبة ونتائج جيدة جداً من جميع مراجعات مواقع الطرف الثالث وآراء المستخدمين على مواقع البيع الإلكترونية.

الجانب السلبي الوحيد هو أنه لم يكن مقدر لهاتف Oppo Find N أن يصل إلى الأسواق العالمية، إذ أن الهاتف متاح للبيع في موطن الشركة فقط، الصين.

لذا، من المحتمل أن يكون الهاتف التالي هو الخليفة المقدر له أن يحل محل هاتف Oppo Find N، مما يعني أنه سيكون مثله في التصميم، مضغوط عند طيه وكبير عند فتحه بمظهر يشبه الكتاب أو التابلت.

من المحتمل أن الشركة الصينية تأكدت من نجاح هاتف Oppo Find N في الصين، ولهذا السبب قررت أن تُطلق الهاتف التالي في السوق العالمية – على الأقل هذا ما نتمنى حدوثه.

من المرجح أن يأتي الهاتف التالي باسم Oppo Find N 2 وكل ما نعرفه عنه حتى الآن هو أنه سيمتاز بشاشة بمعدل تحديث سريع يبلغ 120Hz.

جاء الإصدار الأول بمعالج Snapdragon 888 SoC ولكن بالنظر إلى أن كوالكم أعلنت بالفعل عن معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC فمن الضرورة أن يأتي الخليفة التالية بالمعالج الأحدث.

أما بالنسبة للهاتف الصدفي القابل للطي، فيُقال أن اسمه الرمزي هو “Dragonfly” وسيحتوي بالمثل على شاشة بمعدل تحديث بسرعة 120Hz ومن المتوقع أن يشكل هذا الهاتف منافسة حقيقية ضد هاتف جالكسي زد فليب – هذا إذا كان مُقدر للهاتف أن يصل إلى السوق العالمية.

للأسف لا توجد أي معلومات خلال هذه اللحظة عن موعد إطلاق هذه الهواتف، ولكن من المحتمل أن يكون في وقت ما خلال العام الجاري.