طعام يتناوله الملايين حول العالم يمكن أن “يدمر” البصر

الولايات المتحدة – من المعروف أن البصر يتراجع مع تقدم العمر، ولكن هناك عادات غذائية يمكن أن تسرّع هذه العملية.

وحذر طبيب عيون رائد من الولايات المتحدة من أن أحد هذه العادات الغذائية يتضمن تناول الكثير من الأطعمة المقلية، التي يمكن أن تضر بالبصر.

ويشرح الدكتور برايان واتشلر، الشهير على “تيك توك”، أن الدهون المتحولة الموجودة غالبا في الأطعمة المقلية ترتبط بظهور التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

وقال: “يتم طهي الطعام المقلي في الدهون المتحولة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم”.

ويضيف أن مستويات الكوليسترول المرتفعة “مرتبطة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري”.

وتدعم دراسة نشرت في مجلة British Journal of Ophthalmology، اقتراح الدكتور واتشلر، بعد أن أظهرت نتائجها أن الذين يستهلكون مستوى عاليا من اللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، كانوا معرضين بنحو ثلاثة أضعاف لاحتمال الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر في مرحلة متأخرة.

وينصح الدكتور واتشلر بمحاولة تناول المزيد من الفاكهة والخضروات المليئة بفيتامين C، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر.

وأضاف: “الأطعمة التي تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، مثل السبانخ واللفت، ترتبط أيضا بانخفاض خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر”.

وبدلا من ذلك، يمكن أن يؤدي تناول مكملات معينة تحتوي على فيتامين C إلى إبطاء تقدم التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ووجدت دراسة عن تركيبة مكملة تسمى تركيبة AREDS2، تحتوي على 500 مغ من فيتامين C والزنك واللوتين والنحاس وفيتامين E والزياكسانثين، أن بعض الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفضا في الخضار الورقية الخضراء الطازجة.

ويشار إلى أن التنكس البقعي المرتبط بالعمر لا يؤدي إلى العمى الكامل، ولكنه حالة تؤثر على الجزء المركزي من الرؤية بشدة.

ويمكن أن تؤثر الحالة على عين واحدة أو العينين معا، وتتضمن أعراض الحالة:

– التشوهات البصرية: رؤية الخطوط المستقيمة على أنها متموجة أو ملتوية

– الكائنات تبدو أصغر من المعتاد

– الألوان تبدو أقل سطوعا مما كانت عليه من قبل

– الهلاوس: رؤية أشياء غير موجودة

وأشار الدكتور واشلر أيضا إلى أن تناول “الكربوهيدرات البسيطة”، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة، يرتبط بالتنكس البقعي. وأوصى الناس بتناول الحبوب الكاملة بدلا من ذلك، موضحا: “الكربوهيدرات البسيطة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة، تم ربطها باحتمال أكبر للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)”.

وأظهرت الدراسات أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يرتبط أيضا بظهور التنكس البقعي المرتبط بالعمر. وذلك لأن المستويات المرتفعة من السكر في الدم مرتبطة بانتشار الالتهاب.

ويتم هضم هذه الأنواع من الكربوهيدرات بسرعة كبيرة، ما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويشار إلى أن هناك نوعين من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهما الرطب والجاف.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن التنكس البقعي المرتبط بالعمر الجاف، وهو الأقل شدة، يتطور تدريجيا على مدى عدة سنوات وينتج عن تراكم drusen، وهي مادة دهنية، في مؤخرة العين.

بينما التنكس البقعي المرتبط بالعمرالرطب هو نتيجة الأوعية الدموية غير الطبيعية في الجزء الخلفي من العين وهو أقل شيوعا.

ومع ذلك، يمكن أن يتطور بسرعة، لذلك إذا كنت تعاني من أعراض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، فتأكد من زيارة أخصائي العيون في أقرب وقت ممكن.

المصدر: إكسبريس

