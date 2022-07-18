منوعات

احذر من وجود هذه التطبيقات على الايفون – تسرق أموالك!

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

عشرات التطبيقات المخادعة توجد على متجر الآب ستور الخاص بآبل ويقوم بتحميلها ملايين المستخدمين وتستنزف أموالهم دون أن تقوم ابل بفعل أي شيء تجاهها.

القصة بدأت عندما كشفت مؤسسة Avast للأمن السيبراني عن وجود نحو 133 تطبيق مخادع على متجر الآب ستور في مارس من عام 2021. بحلول ذلك الوقت كانت تلك التطبيقات قد تم تحميلها 500 مليون مرة، وجنت أرباحاً تجاوزت 365 مليون دولاراً أمريكياً.

الآن وبعد مرور ما يزيد عن 15 شهراً، لا تزال غالبية تلك التطبيقات موجودة على الآب ستور (تحديداً 84 تطبيقاً منها).

لا تحتوي هذه التطبيقات على أي برمجيات خبيثة كما أنها لا تسرق بياناتك، لكن تكمن خطورتها في أنها تستنزف أو تسرق أموالك لأنها مصممة بطريقة تجعلها تحصل مصاريف ورسوماً إضافية خفية.

وفقاً لتقديرات موقع vpncheck فإن هذه التطبيقات خلال خلال آخر عام تم تحميلها ما يزيد عن 7 ملايين مرة، بإجمالي عائدات تجاوزت 100 مليون دولاراً أمريكياً.

هذه التطبيقات في معظمها تطبيقات ترفيهية كأدوات موسيقية وتطبيقات الفلاش والآلة الحاسبة والخلفيات وبعض تطبيقات تحرير الصور والفيديو وتعديل ملفات PDF وغيرها.

تعتمد هذه التطبيقات أيضاً على تقييمات مزيفة كثيرة بخمسة نجوم مصحوبة بتعليقات إيجابية وتلك بدورها تغطي على انتقادات أو تقييمات سلبية لتلك التطبيقات.

تجذب هذه التطبيقات المستخدمين بفترة تجريبية مجانية بالرغم من وجود تطبيقات مجانية بديلة بالكامل. إنها تأتي بتكاليف ورسوم مخفية وقد تفرض عليك مبلغًا أعلى عند الخروج منها.

علاوة على ذلك ، فقد تم تصميمها بحيث يكون من الصعب جدًا إلغاء الاشتراك في خدماتها ، لذلك قد يستمرون في تحصيل مبالغ مالية منك حتى بعد إلغاء تثبيتها. أحياناً كذلك يروجون للمستخدم الإعلانات الكاذبة التي تدعي أن التطبيقات قد أوصت بها ابل.

قائمة التطبيقات التي تستنزف أموالك ويجب عليك إلغاء تثبيتها

  1. Frames – Picture Collage Maker
  2. Facelab – Face Editor & Beauty
  3. TeasEar: ASMR Slime Antistress
  4. Nebula: Horoscope & Astrology
  5. Astroline: The Daily Horoscope
  6. FLMX – Video Editor
  7. Stickerfy: Sticker Maker
  8. Pixomatic – Background eraser
  9. SpeedPro Slow speed video edit
  10. Music Zen – Relaxing Sounds
  11. Sticker Maker – BeSticky
  12. Photo To Sketch – Drawing book
  13. Mood Balance: Self Care Tracker
  14. Presets for Lightroom – Vidl
  15. Jigsaw Puzzle – Brain Games
  16. Lift: Story Maker
  17. Dazzle – Insta stories editor
  18. Baby Sticker- Track Milestones
  19. Life Palmistry – AI Palm & Tag
  20. Photoly Remove Object & Editor
  21. Facetory: Face Yoga & Exercise
  22. VOCHI Video Effects Editor
  23. Lucky Life – Future Seer
  24. Dazz Cam- D3D Photo Effect
  25. Beat.ly Music Video Maker
  26. UltraFX – Effect Video Maker
  27. Girl Games: Unicorn Slime
  28. Impresso – Insta Story Editor
  29. PDF Scanner: Document Scan
  30. Dizzi – Photo & Video Effects
  31. Hyper Cleaner: Clean Phone
  32. Highlight Story Cover Maker!
  33. Cartoons Me – Photo Art Editor
  34. Sweet Pics – Baby Photo Edito
  35. Slimy: Anxiety Relief Slime 3D
  36. Frame – Slideshow Video Maker
  37. Auto Sticker Maker Studio
  38. iCons – Icon Changer App +
  39. ToonApp Cartoon Photo Editor
  40. MagicFX – Magic Video Effects
  41. Horoscope 2019 and Palm Reader
  42. Handset – Second Phone Number
  43. SlidePic – Slideshow Maker
  44. Astro+ Horoscope & Astrology
  45. FaceMe－Fun Personality Tests
  46. Widget PLUS+ – Photo & Weather
  47. aipic – Magic Photo Editor
  48. Path – Horoscope & Astrology
  49. Photo Collage – Collageable
  50. Hub – Story Templates Maker
  51. iWidget Pro : Custom widgets
  52. Video Puzzles – Magic Puzzle
  53. Menu Maker!
  54. edjing Mix – dj
  55. Guitar – Chords, Tabs & Games
  56. Piano – Lessons & Tiles Games
  57. WeDrum: Drums, Real Drum Games
  58. Metronome – Tap Tempo & Rhythm
  59. Guitar Tuner – Ukulele & Bass
  60. Guitar – real games & lessons
  61. Drums: Play Beats & Drum Games
  62. Beat maker pro – DJ Drum Pad
  63. Karaoke Songs – Voice Singing
  64. Piano Crush – Keyboard Games
  65. edjing Pro – music remix maker
  66. DJ it! – Music Mixer Pad
  67. Jambl: DJ Band & Beat Maker
  68. Guitar Play – Games & Songs
  69. Memoristo: Brain Test, IQ Game
  70. Loop Maker Pro – Music Maker
  71. Metronome Pro – Beat & Tempo
  72. Equalizer+ HD music player
  73. Bass Booster Volume Power Amp
  74. Equalizer Fx: Bass Booster App
  75. ScanGuru: PDF Document Scanner
  76. Drink Water ∙ Daily Reminder
  77. Password Manager – Lock Apps
  78. Live Wallpaper Maker: 4K Theme
  79. RECOLLECT: Color by Number
  80. Avatar Maker Character Creator
  81. Translator Guru: Voice & Text
  82. Ringtones HD ∙ Ringtone Maker
  83. Scanner App ∙ Scan & Sign PDF
  84. Translate Camera – Speak On

لماذا لم تقم ابل بإزالة هذه التطبيقات؟

ابل نوعاً ما مستفيدة من وجود مثل هذه التطبيقات لأنها تقوم بتحصيل نحو 30% كعمولة لها من قيمة كل عملية يقوم بها المستخدم. وطالما لا توجد مخاوف أمنية فادحة أو اختراق لخصوصية البيانات فلا تعامل ابل هذه التطبيقات بالحزم الكافي.

الوسوم

App Store أخبار التطبيقات اب ستور الآب ستور تطبيقات الايفون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار التطبيقات

عن مصدر الخبر

اخبار التقنية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك