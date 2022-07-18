احذر من وجود هذه التطبيقات على الايفون – تسرق أموالك!

عشرات التطبيقات المخادعة توجد على متجر الآب ستور الخاص بآبل ويقوم بتحميلها ملايين المستخدمين وتستنزف أموالهم دون أن تقوم ابل بفعل أي شيء تجاهها.
القصة بدأت عندما كشفت مؤسسة Avast للأمن السيبراني عن وجود نحو 133 تطبيق مخادع على متجر الآب ستور في مارس من عام 2021. بحلول ذلك الوقت كانت تلك التطبيقات قد تم تحميلها 500 مليون مرة، وجنت أرباحاً تجاوزت 365 مليون دولاراً أمريكياً.
الآن وبعد مرور ما يزيد عن 15 شهراً، لا تزال غالبية تلك التطبيقات موجودة على الآب ستور (تحديداً 84 تطبيقاً منها).
لا تحتوي هذه التطبيقات على أي برمجيات خبيثة كما أنها لا تسرق بياناتك، لكن تكمن خطورتها في أنها تستنزف أو تسرق أموالك لأنها مصممة بطريقة تجعلها تحصل مصاريف ورسوماً إضافية خفية.
وفقاً لتقديرات موقع vpncheck فإن هذه التطبيقات خلال خلال آخر عام تم تحميلها ما يزيد عن 7 ملايين مرة، بإجمالي عائدات تجاوزت 100 مليون دولاراً أمريكياً.
هذه التطبيقات في معظمها تطبيقات ترفيهية كأدوات موسيقية وتطبيقات الفلاش والآلة الحاسبة والخلفيات وبعض تطبيقات تحرير الصور والفيديو وتعديل ملفات PDF وغيرها.
تعتمد هذه التطبيقات أيضاً على تقييمات مزيفة كثيرة بخمسة نجوم مصحوبة بتعليقات إيجابية وتلك بدورها تغطي على انتقادات أو تقييمات سلبية لتلك التطبيقات.
تجذب هذه التطبيقات المستخدمين بفترة تجريبية مجانية بالرغم من وجود تطبيقات مجانية بديلة بالكامل. إنها تأتي بتكاليف ورسوم مخفية وقد تفرض عليك مبلغًا أعلى عند الخروج منها.
علاوة على ذلك ، فقد تم تصميمها بحيث يكون من الصعب جدًا إلغاء الاشتراك في خدماتها ، لذلك قد يستمرون في تحصيل مبالغ مالية منك حتى بعد إلغاء تثبيتها. أحياناً كذلك يروجون للمستخدم الإعلانات الكاذبة التي تدعي أن التطبيقات قد أوصت بها ابل.
قائمة التطبيقات التي تستنزف أموالك ويجب عليك إلغاء تثبيتها
- Frames – Picture Collage Maker
- Facelab – Face Editor & Beauty
- TeasEar: ASMR Slime Antistress
- Nebula: Horoscope & Astrology
- Astroline: The Daily Horoscope
- FLMX – Video Editor
- Stickerfy: Sticker Maker
- Pixomatic – Background eraser
- SpeedPro Slow speed video edit
- Music Zen – Relaxing Sounds
- Sticker Maker – BeSticky
- Photo To Sketch – Drawing book
- Mood Balance: Self Care Tracker
- Presets for Lightroom – Vidl
- Jigsaw Puzzle – Brain Games
- Lift: Story Maker
- Dazzle – Insta stories editor
- Baby Sticker- Track Milestones
- Life Palmistry – AI Palm & Tag
- Photoly Remove Object & Editor
- Facetory: Face Yoga & Exercise
- VOCHI Video Effects Editor
- Lucky Life – Future Seer
- Dazz Cam- D3D Photo Effect
- Beat.ly Music Video Maker
- UltraFX – Effect Video Maker
- Girl Games: Unicorn Slime
- Impresso – Insta Story Editor
- PDF Scanner: Document Scan
- Dizzi – Photo & Video Effects
- Hyper Cleaner: Clean Phone
- Highlight Story Cover Maker!
- Cartoons Me – Photo Art Editor
- Sweet Pics – Baby Photo Edito
- Slimy: Anxiety Relief Slime 3D
- Frame – Slideshow Video Maker
- Auto Sticker Maker Studio
- iCons – Icon Changer App +
- ToonApp Cartoon Photo Editor
- MagicFX – Magic Video Effects
- Horoscope 2019 and Palm Reader
- Handset – Second Phone Number
- SlidePic – Slideshow Maker
- Astro+ Horoscope & Astrology
- FaceMe－Fun Personality Tests
- Widget PLUS+ – Photo & Weather
- aipic – Magic Photo Editor
- Path – Horoscope & Astrology
- Photo Collage – Collageable
- Hub – Story Templates Maker
- iWidget Pro : Custom widgets
- Video Puzzles – Magic Puzzle
- Menu Maker!
- edjing Mix – dj
- Guitar – Chords, Tabs & Games
- Piano – Lessons & Tiles Games
- WeDrum: Drums, Real Drum Games
- Metronome – Tap Tempo & Rhythm
- Guitar Tuner – Ukulele & Bass
- Guitar – real games & lessons
- Drums: Play Beats & Drum Games
- Beat maker pro – DJ Drum Pad
- Karaoke Songs – Voice Singing
- Piano Crush – Keyboard Games
- edjing Pro – music remix maker
- DJ it! – Music Mixer Pad
- Jambl: DJ Band & Beat Maker
- Guitar Play – Games & Songs
- Memoristo: Brain Test, IQ Game
- Loop Maker Pro – Music Maker
- Metronome Pro – Beat & Tempo
- Equalizer+ HD music player
- Bass Booster Volume Power Amp
- Equalizer Fx: Bass Booster App
- ScanGuru: PDF Document Scanner
- Drink Water ∙ Daily Reminder
- Password Manager – Lock Apps
- Live Wallpaper Maker: 4K Theme
- RECOLLECT: Color by Number
- Avatar Maker Character Creator
- Translator Guru: Voice & Text
- Ringtones HD ∙ Ringtone Maker
- Scanner App ∙ Scan & Sign PDF
- Translate Camera – Speak On
لماذا لم تقم ابل بإزالة هذه التطبيقات؟
ابل نوعاً ما مستفيدة من وجود مثل هذه التطبيقات لأنها تقوم بتحصيل نحو 30% كعمولة لها من قيمة كل عملية يقوم بها المستخدم. وطالما لا توجد مخاوف أمنية فادحة أو اختراق لخصوصية البيانات فلا تعامل ابل هذه التطبيقات بالحزم الكافي.
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