طريقة جديدة لتشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم مبكرا

روسيا – أبتكر علماء جامعة موسكو ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا والجامعة الوطنية للبحوث والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كوبنهاغن، طريقة جديدة لتشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه الطريقة مبنية على تحليل خلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين الموجود فيها. وتسمح هذه الطريقة بتشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم (مستوى ارتفاع ضغط الدم 140 ملم عمود زئبق وأكثر) في مراحل مبكرة. فعند الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تضطرب قدرة خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويقول سيرغي نوفيكوف، كبير الباحثين في مركز الضوئيات والمواد ثنائية الأبعاد، بمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، “أظهرت دراستنا المشتركة، أن استخدام طريقة تعتمد على تأثير رامان (مقياس رامان الطيفي- طريقة بصرية لدراسة إشعاع الجزيئات)، تسمح بالتعرف على التغيرات المرضية الحاصلة في الخلايا مبكرا، في حين لا تصلح الطرق الأخرى لتشخيص هذه الحالة المرضية”.

ولتحديد التغيرات التي تحصل في جزيئات الهيموغلوبين في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، درس الباحثون عينات من دم فئران تعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم وعينات دم فئران لا تعاني منه. وتأكدوا من فعاليتها خلال اختبارها على أشخاص يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وارتفاع مستوى ضغط الدم الرئوي واحتشاء عضلة القلب في مركز مياسنيكوف لأمراض القلب.

