قريباً – معالج جديد للساعات الذكية من شركة كوالكم!

كوالكم هي الشركة المسؤولة عن تطوير شرائح سناب دراجون – Snapdragon SoC الشهيرة التي تعمل على تشغيل عدد ضخم من الهواتف الذكية حول العالم. ولكن شرائح الشركة ليست مسؤولة عن تشغيل الهواتف الذكية فحسب، وإنما تهتم الشركة أيضاً بتطوير شرائح المعالجة الخاصة بالساعات الذكية.

مؤخراً فقط، أطلقت الشركة الأمريكية منشور ترويجي يؤكد على قدوم أحدث معالجات الساعات الذكية خلال المرحلة القادمة. حيث نشرت الشركة تغريدة صغيرة على موقع تويتر تحتوي على مقطع فيديو قصير يستعرض شرائح السيليكون الجديدة التالية للشركة والتي تستهدف الأجهزة القابلة للارتداء.

مازلنا لا نعرف الكثير عن معالج كوالكم التالي للأجهزة القابلة للارتداء

تصنع شركة كوالكم معالجات الأجهزة القابلة للارتداء منذ عدة سنوات، ولكن قبل ذلك، كانت تستخدم الشركات المصنعة شرائح سناب دراجون القديمة الخاصة بالهواتف الذكية مع ساعاتهم الذكية، مثل شرائح Snapdragon 400 SoC.

ولكن في عام 2016 قدمت كوالكم أول شريحة معالجة مخصصة للساعات الذكية باسم Snapdragon 2100 SoC وقد تم تطوير الشريحة بالتركيز على عامل كفاءة الطاقة لمساعدة الساعات الذكية على العمل لفترات زمنية أطول.

ومنذ ذلك الحين، تهتم الشركة الأمريكية بتطوير شرائح معالجة مخصصة لسوق الساعات الذكية كل عام، مثل Snapdragon 3100 SoC و Snapdragon 4100 SoC وكذلك Snapdragon 4100+ SoC. وقد تم تصنيع جميع هذه الشرائح بالتركيز على عامل الحجم الأصغر والبطارية الأصغر.

أحدث شرائح الشركة لمنصات الأجهزة القابلة للارتداء هي شريحة Snapdragon 4100+ SoC التي تستند على عقدة تصنيع 12 نانوميتر. وقد تم إطلاق أول ساعة ذكية تستخدم هذه الشريحة في شهر سبتمبر العام الماضي.

الآن، بناءً على تغريدة الشركة الأخيرة، يبدو أن كوالكم تعتزم إطلاق الجيل الجديد من شرائح المعالجة الخاصة بها للأجهزة القابلة للارتداء، وجميعنا متشوقون لرؤية ما يمكنها فعله على الساعات الذكية.

للأسف مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي لا يحمل في طياته أي شيء فريد يستحق الذكر، فهو مجرد رسم ثلاثي الأبعاد وغريب للرقاقة التالية وينتهي الفيديو قبل أن يكشف عن اسم الرقاقة.

البعض يعتقد أن هناك رمز (+) في الصورة ولكننا في الواقع لم نكن قادرين على التحقق منه بأي شكل من الأشكال، ربما يمكنكم أنتم رؤيته إذا نظرتم عن كثب إلى الصورة.

على كل حال، ما نتوقعه نحن أن شريحة المعالجة التالية لشركة كوالكم من المحتمل أن تأتي باسم Snapdragon 5100 SoC وعلى الأرجح سنسمع عنها المزيد من التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.