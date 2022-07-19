تسريبات سامسونج جالكسي زد فولد 4 – هذه هي سعة التخزين التي سيأتي بها الهاتف!

يستعد عملاق التكنولوجيا الكوري من أجل الإعلان عن الجيل الرابع من هواتفه القابلة للطي، إذ من المتوقع أن يتم إطلاق كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 خلال شهر أغسطس القادم، تحديدًا يوم 10 من نفس الشهر.

تم رصد قوائم الهاتفين على عدد مختلف من موقع الشهادات وقد قمنا بتغطية كل منهما في مقال منفصل عن الأخر. اليوم لدينا تسريب جديد من Evan Bliss، مُسرب شهير لأخبار الهواتف الذكية على موقع تويتر.

التسريب يتضمن خيارات الألوان التي سيأتي عليها هاتف جالكسي زد فولد 4، جنباً إلى جنب مع سعاته التخزينية المختلفة. وفقاً للتسريب، سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة وأربعة إصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين.

الإصدار الأساسي سيحتوي على ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، في حين أنه سيكون هناك إصدار أخر بسعة 256 جيجابايت وإصدار أخر بسعة 512 جيجابايت.

على الرغم من أن المُسرب لم يتطرق للحديث عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلا أننا نتوقع أن تأتي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت.

أما بالنسبة لخيارات الألوان فسوف تشتمل على الآتي: Beige و Gray-Green و Phantom Black وستكون هذه الألوان متاحة مع جميع السعات التخزينية المختلفة.

اللون الوحيد الحصري لنموذج 256 جيجابايت ونموذج 512 جيجابايت هو Burgundy Red. أما بالنسبة للمواصفات المحتملة، فسيأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بشاشة داخلية QXGA+ AMOLED قياس 7.6 بوصة وشاشة خارجية AMOLED دقتها +HD قياس 6.2 بوصة.

بالتأكيد كلتا الشاشتين سوف تدعمان معدلات تحديث 120Hz. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC ومن المحتمل أن يكون هناك أكثر من نموذج واحد من سعة التخزين والذاكرة العشوائية.

نتوقع أن يكون الطراز الأساسي على هيئة 8 + 128 جيجابايت وستصل سعة التخزين إلى 16 + 512 جيجابايت مع الطراز النهائي.

يُقال أن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ولكن بالتأكيد لن يأتي الهاتف مُرفق مع الشاحن.

سيعمل الهاتف بواجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 12. بالنسبة لإعداد الكاميرا، سيشتمل الهاتف على 5 كاميرات ككل، كاميرا أسفل الشاشة الداخلية وكاميرا على هيئة فتحة مثقبة في الشاشة الخارجية وثلاث كاميرات على ظهر الهاتف.

من المحتمل أن يكون المستشعر الرئيسي عبارة عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3x.