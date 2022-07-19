حكايا الايفون الغريبة – إنقاذ جندي من الموت ونجاة من الغرق!

مع انتشار هواتف الايفون لدى مئات الملايين حول العالم، من الطبيعي أن تنتشر بعض الحكايا الغريبة حول الجهاز بين الحين والآخر. واليوم معنا قصتين بطلهما هاتف الايفون.

الايفون ينقذ جندي أوكراني في ساحة المعركة

نعم توجد في ساعة ابل والايفون مزايا صحية مثل رسم القلب ECG ومكالمات الطواريء واكتشاف السقوط لكن ليس هذا ما يعنينا هذه المرة.

ما يعنينا هو الجسم الفيزيائي للجهاز نفسه وتحديداً هاتف ايفون 13 برو والذي استطاع إيقاف رصاصة كادت تودي بحياة جندي أوكراني وفقاً لمقطع فيديو متداول على منتدى Reddit وتويتر.

كما نرى في الفيديو، تم استخراج الايفون من السترة الخاصة بالجندي وعليها أثر الرصاصة التي لم تستطع اختراق الايفون بالكامل لكنها أدت إلى تهشمه. لا يُعرف إن كان الجندي يرتدي سترة واقية من الرصاص أو لا.

نجاة الايفون من الغرق في المحيط

هل يمكنك أن تتخيل إلقاء الايفون الخاص بك في المحيط والعثور عليه بعد ساعات وهو لا يزال يعمل؟ حدث ذلك لأحد المستخدمين الذي بدوره شارك تفاصيل الحادث.

وفقًا للمنشور على موقع Reddit ، فإن هاتف ايفون قد غرق في قاع المحيط الأطلسي الشمالي أثناء قيام صاحبه بالتجديف. بعد انتهاء المد بسبع ساعات ، أعاد الجهاز تشغيل نفسه، وبفضل خاصية التتبع Find My تم العثور على الجهاز.

لحسن الحظ كان هاتف الايفون لا يزال يعمل، ويبدو أنه من نوع ايفون X أو أحدث.

ربما هذه ليست القصة الأكثر غرابة من هذا النوع، فقد سبق وأن نشرنا قصة حول نجاة الايفون من الغرق في قاع أحد الأنهار الإنجليزية بعد مرور 10 أشهر!