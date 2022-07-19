رصد تسريب جديد لهاتف سامسونج جالكسي A04 – الإطلاق أصبح وشيكاً!

سامسونج تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها الذكية ميسورة التكلفة خلال وقت قريب، حيث تم رصد هاتف جالكسي A04 الأسبوع الماضي برقم طراز SM-A045F/DS على قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

مؤخراً تم رصد نفس الهاتف على مواقع شهادات NBTC و BIS وقد أكدت قوائم الهاتف على أنه سيأتي باسم سامسونج جالكسي A04 – Samsung Galaxy A04.

من خلال التسريب السابق وقائمة FCC عرفنا أن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة ومن الممكن أن يتم تسويقها بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

سوف تدعم البطارية الشحن السلكي السريع بقدرة 15 وات وسيدعم نطاقي شبكة WiFi 2.4GHz و WiFi 5GHz ونطاقات Wi-Fi ac/n/a/b/g.

أيضاً الهاتف يعمل بواجهة One UI 4.1 المخصصة من سامسونج والمستندة على نظام أندرويد 12. ولكن كما ذكرنا لكم في مقدمة التقرير، هاتف جالكسي A04 ليس الهاتف الاقتصادي الوحيد للعلامة التجارية المتوقع الإعلان عنه خلال وقت قريب.

تم رصد مجموعة أخرى من طُرز جالكسي A04 على الإنترنت ومن بينها قوائم الهواتف على موقع معايير الأداء GeekBench. حيث ظهر هاتف جالكسي A04 أولاً على موقع معايير الأداء بمعالج Exynos 850 SoC ثماني النوى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت.

من المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف على هيئة نموذجين مختلفين من سعة الذاكرة العشوائية والتخزين، بحيث يكون الطراز الأول بسعة 3/64 جيجابايت والطراز الثاني يكون على شكل 4/128 جيجابايت، ولكن لا يوجد تأكيد على هذه السعات التخزينية حتى الآن.

ولكن بما أن الهاتف يعمل بواسطة شريحة Exynos 850 SoC فهذا يعني أنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومن المحتمل أن يتضمن إعداد كاميرا متواضع للغاية من أجل بيعه بتكلفة ميسورة لمستخدمي الفئة الاقتصادية.

هذا هو كل شيء حتى الآن. بالنظر إلى تسريب قوائم الهاتف على أكثر من موقع واحد فهذا دليل كافي على أن الشركة الكورية تخطط لإطلاق الهاتف خلال وقت قريب جداً.