تسريب عروض جديدة لهاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 باللون الأرجواني!

من المتوقع أن تستضيف شركة سامسونج حديث Galaxy Unpacked الثاني لعام 2022 في شهر أغسطس القادم من أجل الإعلان عن الجيل الجديد من ساعة جالكسي ووتش وسماعات الأذن اللاسلكية جالكسي بودز برو 2 والجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي.

نحن نعرف بالفعل الكثير عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 من خلال التسريبات السابقة. واليوم لدينا تسريب جديد من موقع 91Mobile والذي يدّعي أن هذه هي أولى العروض الرسمية لهاتف جالكسي زد فليب 4 والذي استعرض تصميم الهاتف وإطاراته الجانبية.

بالنظر إلى هذه العروض المُسربة، فمن الواضح أنه لا يوجد تغيير جذري في شكل وتصميم الهاتف، ولكنه يحتوي على أزرار كبيرة ونتوء بارز للكاميرا الخلفية وهيكل أكثر سُمكاً مقارنة بهاتف جالكسي زد فليب 3.

في الواقع، لسنا متأكدين من صحة هذه العروض، ولكن من المحتمل أن يكون السبب في جعل الهاتف أكثر سُمكاً يرجع لحقيقة وجود بطارية أكبر في الساعة مقارنة بالهاتف الصدفي القابل للطي الحالي.

مواصفات هاتف جالكسي زد فليب 4 المحتملة

يمكنكم العودة إلى المقال الأصلي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الهاتف. سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وفي نفس الوقت سيأتي الهاتف بشاشة ثانوية على ظهره قياس 2.1 بوصة بلوحة عرض sAMOLED.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجابايت.

قسم البطارية هو واحد من أبرز وأهم الأقسام التي ستحصل على تحسينات ملحوظة إذ يُقال أن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.

أما بالنسبة للبصريات، فسيحتوي الهاتف على عدد إجمالي ثلاث كاميرات، في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وفي الجانب الأمامي كاميرا بدقة 10 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.