هل يصدر جيلبريك لنظام iOS 15 ؟ هذا ما نعرفه!

هواة كسر حماية الايفون عن طريق الجيلبريك ربما تسعدهم الأخبار الحالية حول قرب صدور نسخة جيلبريك خاصة بنظام iOS 15 الحالي.

فريق Odyssey كان قد أعلن بالفعل عن اقترابه من إطلاق أداة جيلبريك جديدة خاصة بهم تُسمى Cheyote تعمل على تحديث iOS 15.

أداة الجيلبريك تعمل مبدئياً على تحديث iOS 15 بتحديثه الفرعي iOS 15.1.1 ويأمل الفريق المطور لأداة الجيلبريك أن يتمكن من تفعيل الأداة على الايفون حتى تحديث iOS 15.4.1.

حتى الآن لا توجد أدوات جيلبريك لنظام iOS 15 وذلك لعدة أسباب منها قيام ابل بسد الثغرات التي تستغلها أدوات الجيلبريك أمام مطوريها بالإضافة إلى تراجع شعبية الجيلبريك خلال السنوات الأخيرة مما أفقد المطورين الحماسة على تطويرها.

إضافةً إلى ما سبق، هناك معارك قضائية بين ابل ومطوري جيلبريك سيديا الشهير سابقاً في مجتمع الجيلبريك.

هل يجب انتظار وتثبيت الجيلبريك على الايفون؟

في السنوات الأخيرة ومع التحديثات الكبرى التي شهدها نظام iOS للايفون و iPadOS للايباد أضافت ابل العديد من المزايا الجديدة سواء على مستوى الأداء أو الخيارات الجديدة أو على مستوى الجانب الجمالي في الواجهة.

مزايا مثل تخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل والعديد من المزايا والخيارات باتت متوفرة الآن من خلال التحديثات الرسمية من ابل دون الحاجة إلى تثبيت جيلبريك.

جانب كبير من المزايا التي أضافتها ابل ومهندسوها كان بتأثير واضح من مجتمع الجيلبريك وأدواته المحبوبة لدى قطاع ليس صغيراً من المستخدمين.

وجود العديد من المزايا التي كان يوفرها مجتمع الجيلبريك في أنظمة ابل بشكل رسمي جعل فكرة تثبيت الجيلبريك غير محببة وغير مفضلة خاصةً وأن الجيلبريك يجعلك تقفد الضمان الخاص بجهازك من ناحية ويعرضك لمخاطر أمنية إذ لا تخضع أدوات الجيلبريك لرقابة ابل، وأيضاً يجعلك لا تحصل على التحديثات الدورية الخاصة بالجهاز.