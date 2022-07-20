جالكسي تاب A7 – هذه هي مواصفات تابلت سامسونج الاقتصادي القادم قريباً!

يبدو أننا اقتربنا للغاية من موعد إطلاق تابلت سامسونج الاقتصادي جالكسي تاب A7 – Galaxy Tab A7 حيث نشر موقع Snoopy Tech تسريب جديد للجهاز اللوحي يحتوي على أبرز وأهم مواصفات الجهاز، جنباً إلى جنب مع سعر البيع المتوقع.

وفقاً لهذا التسريب، يحتوي الجهاز اللوحي على حواف سميكة حول الشاشة، وتحتوي اللوحة الخلفية على عدسة كاميرا واحدة ولكن الغريب في الأمر أنه لا يوجد أي أثر لوحدة إضاءة Flash LED وبالتالي سيكون من الصعب الاعتماد على هذه الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في الحقيقة، هذا الجهاز اللوحي مماثل لتابلت جالكسي تاب A7 10.4 الذي تم إطلاقه في عام 2020. أما بالنسبة للمواصفات الداخلية، فإليكم لمحة سريعة عن مواصفات التابلت التي تم تسريبها للتو.

مواصفات تابلت جالكسي تاب A7 المحتملة

نظراً لأن الجهاز اللوحي يستهدف الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة فسوف يتنازل عن بعض الميزات المتطورة ويكتفي بالأساسيات فقط.

فعلى سبيل المثال يحتوي التابلت على شاشة متواضعة TFT بدقة 2000×1200 بكسل وسيتم تجهيز تابلت جالكسي تاب A7 بواسطة معالج Unisoc T618 وهو معالج ضعيف جداً ولكن لا بأس به، وسيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت.

من أجل تخزين البيانات والوسائط، سيحتوي التابلت على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ولكن التخزين لن يكون مصدر قلق للمستخدم لأن الجهاز يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD ولكننا لا نعرف ما هي أقصى سعة تخزين مدعومة منها.

سيتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة بطارية سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة. في حين أن الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل إلا أن الجانب الخلفي يمتاز بكاميرا دقتها 8 ميجابكسل وهي المسؤولة عن إنتاج صور ذات جودة أفضل.

مقارنة بتابلت جالكسي تاب A7 10.4 فسنجد أن المواصفات متشابهة للغاية، باستثناء فقط شريحة المعالجة المستخدمة. الطراز الأصلي كان يحتوي على معالج Snapdragon 662 SoC وهذا المعالج يأتي في نفس الشريحة السعرية مع معالج Unisoc T618.

يدّعي المُسرب أن سعر التابلت الجديد هو 199 يورو. هذا هو كل شيء، لا نعرف ما هو موعد الإعلان عن التابلت بالتحديد. ولكن في أخبار ذات صلة، من المعروف أن الشركة الكورية تتجهز حالياً من أجل استضافة حدث Galaxy Unpacked الثاني لها هذا العام من أجل الإعلان عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي، ومن المحتمل أن يشهد الحدث إطلاق كل من جالكسي ووتش 5 وجالكسي ووتش 5 برو أيضاً.

يُشاع أن الحدث سيقام يوم 10 أغسطس وستكون الأجهزة الجديدة متاحة للبيع اعتبارًا من يوم 26 أغسطس، لذا، من المحتمل أن تؤكد شركة سامسونج موعد الحدث خلال الأيام القليلة القادمة.