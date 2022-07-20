تقنية تتبع الأشعة قادمة قريباً لأجهزة الاندرويد بمساعدة ARM!

يستمر عالم ألعاب الهواتف الذكية في النمو وتستمر التقنيات الرسومية الحديثة في الازدهار، ويبدو أن شركة ARM قادرة على استغلال الفرصة والاستفادة من هذه التقنيات وهذا الأمر سيكون واضحاً من خلال وحدة المعالجة الرسومية التالية للشركة والتي أكدت الشركة على إنها أول وحدة معالجة رسومية تجلب الدعم لتقنية تتبع الأشعة لأجهزة الأندرويد.

حيث أعلنت شركة ARM مؤخراً بشكل رسمي عن الجيل الجديد من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بها من خلال المعالج الرائد Immortalis-G715 وقد أوضحت الشركة أن هذا المعالج الرسومي سيقدم تجربة ألعاب أفضل بفضل التقنيات الرسومية الحديثة التي يدعمها جنباً إلى جنب مع الأداء الواعد الذي يتطلع له مجتمع اللاعبين.

تقنية تتبع الأشعة من أبرز التقنيات الرسومية الحديثة ومن الإضافات المثيرة لاهتمام عندما يتعلق الأمر بألعاب الهواتف الذكية، ولكنها ليست من التقنيات الأساسية مثل منصات الألعاب الأخرى.

فعلى سبيل المثال، معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC يوفر ميزات تتبع الأشعة بواسطة معالج Mali-G710 من شركة ARM ولكن يتم دعم التقنية بواسطة البرامج.

أما بالنسبة لمعالج Immortalis-G715 فسيكون قادراً على دعم تقنية تتبع الأشعة بفضل عتاد الهاردوير الأحدث الذي تحتوي عليها وحدة المعالجة الرسومية الجديدة ومن المؤكد أن يساعد هذا الأمر في تجربة ألعاب أفضل من حيث الأداء.

تستخدم شركة ARM عتاد هاردوير أحدث يوفر الدعم لتقنية تتبع الأشعة

الفائدة والميزة الأساسية من وراء تقنية تتبع الأشعة هي إنها تضفي المزيد من الجمالية على رسوميات اللعبة وجعل تجربة الألعاب تجربة غامرة على أجهزة الأندرويد.

بفضل الإضاءة والظلال الأكثر واقعية، ستبدو مشاهد اللعبة أكثر واقعية. الجانب السلبي الوحيد في هذه التقنية هي أنها تتطلب المزيد من الموارد لكي تعمل بشكل صحيح وهو ما قد يؤثر سلباً على كفاءة الطاقة.

ولهذا السبب تحديداً، سيقدم معالج Immortalise-G715 ما كانت تفتقد له وحدات المعالجة الرسومية السابقة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة بنسب عالية. تقول الشركة، أن وحدة المعالجة الرسومية الجديدة ستقدم أداء أفضل بنسبة 300% مقارنة بالمعالجات السابقة.

لم تتطرق شركة ARM للحديث عن أي هواتف مستقبلية سوف تستخدم معالجها الأحدث، ولكن من المتوقع أن نبدأ في رؤية تلك الهواتف التي تحتوي على Immortalise-G715 ابتداءً من عام 2023.