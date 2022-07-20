مهندس يتمكن من إضافة منفذ USB C إلى سماعات AirPods

قبل عدة أشهر استطاع أحد مهندسي الروبوتكس تحويل منفذ الشحن الخاص بالايفون من منفذ Lightning إلى USB C في سابقة هي الأولى من نوعها.

مجدداً نجح طالب هندسة الروبوتات “كيم بيلونيل” في تحويل سماعات AirPods من منفذ Lightning المعتاد إلى منفذ USB C لتصبح قادرة على الشحن من خلال هذا المنفذ الجديد لأول مرة!

بدأ المهندس إيطالي الجنسية بفتح علبة AirPods عن طريق كسرها ، لأنها ليست مصممة ليتم تفكيكها. ثم قام بتصميم قطعتين بدلاً من المكسورة على جانبي العلبة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد للحصول على نتائج دقيقة وتركيب مثالي.

لاحظ “كيم” أنه يمكن استبدال البطارية بهذه الطريقة، كما استطاع بعد بحث إنشاء لوحة كهربائية مطبوعة مخصصة PCB أوصل بها منفذ USB C عوضاً عن منفذ Lightning وبذلك يمكن شحن سماعات AirPods بأي شاحن USB C في المنزل.

لأولئك المتحمسين لإضافة منفذ USB C إلى السماعات، يمكنهم الاستعانة بالتفاصيل التي نشرها “كيم” على موقع GitHub.

إذا كنت لست خبيراً فلا ننصحك بتجربة ذلك لأنه قد يؤدي إلى تلف سماعات الآيربودز بالكامل كما لا يُعرف أثر الشحن عبر الـ USB C على البطارية.

من المنتظر أن تتحول ابل بالكامل إلى منفذ USB C في هواتف الايفون وسماعات الـ AirPods عام 2023 لذا ننصحك بالانتظار لذلك الحين وعدم المغامرة باتلاف السماعات حتى لو كنت خبيراً بالأمر.