أوبو تُطلق هاتف Oppo Reno 8 – هل يكون أفضل الهواتف الاقتصادية؟

أطلقت شركة أوبو هاتف Oppo Reno 8 وهو أحدث هواتف الشركة في الفئة الاقتصادية. يمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90Hz ويتم تشغيله بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 1300 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.
الهاتف مزود بنظام التبريد السائل Super-Conductive VC ويعمل بواسطة واجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 وتعد الشركة بتوفير الدعم البرمجي للهاتف لمدة عامان من التحديثات الرئيسية لنظام أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.
أما وبالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فيمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل داعمة لأوضاع تصوير مختلفة تم تحسينها بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومن بينها وضع Ultra Night Video و Night Portrait و Bokeh Flare video.
يمتاز الهاتف بتصميم انسيابي أحادي الهيكل ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويستمد طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات.
مواصفات هاتف Oppo Reno 8 المُعلن عنها بالتفصيل
- الشاشة: قياس 6.4 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 90Hz وذروة سطوع تبلغ 600 نقطة ضوئية محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5
- المعالج: MediaTek Dimensity 1300 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة Mali-G77 MC9
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت من النوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت
- نظام التشغيل: واجهة ColorOS 12.1 المخصصة من أوبو مستندة على نظام أندرويد 12
- الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + عدسة فائقة الاتساع IMX355 بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الكاميرا الأمامية: مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة
- الوزن والأبعاد: 160.6×73.4×7.67 مم ويزن 179 جرام
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 bands), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC
- البطارية: سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات
- السعر والتوفر: الهاتف متوفر باللون الذهبي اللامع والأسود اللامع في المتاجر الهندية فقط اعتبارًا من يوم 25 يوليو
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