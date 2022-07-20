أوبو تُطلق هاتف Oppo Reno 8 – هل يكون أفضل الهواتف الاقتصادية؟

أطلقت شركة أوبو هاتف Oppo Reno 8 وهو أحدث هواتف الشركة في الفئة الاقتصادية. يمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90Hz ويتم تشغيله بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 1300 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الهاتف مزود بنظام التبريد السائل Super-Conductive VC ويعمل بواسطة واجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 وتعد الشركة بتوفير الدعم البرمجي للهاتف لمدة عامان من التحديثات الرئيسية لنظام أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

أما وبالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فيمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل داعمة لأوضاع تصوير مختلفة تم تحسينها بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومن بينها وضع Ultra Night Video و Night Portrait و Bokeh Flare video.

يمتاز الهاتف بتصميم انسيابي أحادي الهيكل ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويستمد طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 المُعلن عنها بالتفصيل