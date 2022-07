خبير يتحدث عن مزايا العقار الروسي الجديد ضد جدري القردة

روسيا – أكد سيرغي شيلكونوف، كبير خبراء قسم الأبحاث الجينية في مركز “فيكتور” العلمي، إن العقار الروسي الواعد NIOCH-14، سيكون فعالا ضد أي نوع من فيروسات أورثوبوكس، بما فيها جدري القردة.

وأوضح الأخصائي أن عقار NIOCH-14 اجتاز بنجاح جميع مراحل التجارب قبل السريرية والمرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين.

وقال “الدواء فعال للغاية ضد أي فيروسات أورثوبوكس. وقد تم عرضه في نماذج عديدة. كما أنه فعال ضد جدري القردة وجدري الأبقار والجدري العادي. وفي نماذج عديدة من الحيوانات المصابة، بما في ذلك الرئيسيات، تم إثبات كل هذا”.

وأشار شيلكونوف إلى أن الدواء يؤثر بشكل خاص على فيروسات أورثوبوكس، ويمنع ظهور الجزيئات الفيروسية خارج الخلايا المصابة، وبالتالي يمنع تطور العدوى الفيروسية.

وأضاف: “حاليا، لم يجتز هذا الدواء الترخيص النهائي، لذلك لا يمكن استخدامه في العيادة. ولكن بعد الحصول على الترخيص، بالطبع، يمكن استخدامه… دعونا نأمل أنه بعد فترة وجيزة من الحصول على الترخيص، سيصل NIOCH-14 إلى المؤسسات الطبية والصيدليات، وسنكون أكثر أمانا مع اللقاح”.

ووفقا لمبدأ العمل، يعد NIOH-14 مثبطا. وتمنع هذه المواد تكوين غلاف الفيروس من مكونات الخلية المضيفة، و”تحبس” بروتينا خاصا، وترتبط به وتعطل عمل بنية الفيروس بأكملها. وميزة الدواء هي السمية المنخفضة والجرعة الفعالة المنخفضة. وفي وقت سابق في الولايات المتحدة، تم إنشاء عقار الجدري ST-246، لكن منظمة الصحة العالمية قررت أن هناك حاجة إلى مركب كيميائي واحد على الأقل فعال ضد الجدري.

المصدر: نوفوستي

