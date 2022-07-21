تحديث iOS 15.6 بات متاحاً الآن – وهذا هو الجديد!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.6 للايفون و iPadOS 15.6 للايباد وهو التحديث الفرعي السادس لأنظمة iOS 15 و iPadOS 16 الصادران العام الماضي.

لا يحمل تحديث iOS 15.6 أو iPadOS 15.6 أية مزايا كبرى أو تحسينات جوهرية في النظام بل بعض الإضافات البسيطة وإصلاح لبعض الأخطاء من تحديثات أخرى سابقة.

يمكن تنزيل التحديث الجديد كما هي العادة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

أهم الإضافات الجديدة في iOS 15.6 و iPadOS 15.6

تطبيق التلفاز على الايفون والايباد أضاف خيارات لإعادة تشغيل الأحداث الرياضية التي تُبث مباشرةً أو إيقافها مؤقتاً أو التأخير أو التقديم.

إصلاح خلل في تطبيق الإعدادات يظهر المساحة التخزينية على أنها ممتلئة حتى لو كانت هناك مساخة فارغة.

إصلاح مشكلة في أجهزة برايل التي قد تتباطيء أو تقف عند تصفح النصوص في تطبيق البريد.

إصلاح مشكلة في متصفح سفاري تؤدي إلى العودة إلى الصفحة السابقة.

الملاحظ تحديداً أيضاُ في تحديث iPadOS 15.6 أنه أصلح مشكلة الشحن التي واجهها المستخدمون مع التحديث السابق في أجهزة ايباد ميني 6، إذ ليس على المستخدم سوى الترقية للتحديث الجديد لإصلاح المشكلة دون أية إصلاحات إضافية للجهاز.

هل يؤثر التحديث على البطارية؟

لا يبدو ذلك، وفقاً للاختبارات المبدئية التي أجريب على بعض الأجهزة قبل وبعد التحديث إلى iOS 15.6 فلا يبدو التحديث له تأثير على أداء البطارية من قريب أو بعيد.

هذه التحديثات هي الأخيرة لأنظمة iOS 15 و iPadOS 15 إذ تستعد ابل حالياً لإطلاق تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 خلال شهر سبتمبر المقبل.