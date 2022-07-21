سامسونج تبدأ مرحلة الاختبار التجريبي لواجهة One UI 5!

أعلنت شركة جوجل عن نظام أندرويد 13 خلال حدث Google I/O السابق، ومع ذلك، فهي لم تُطلق نظام التشغيل الجديد بشكل رسمي، وإنما تقوم باختيار الإصدار التجريبية الأولية منه على هواتفها الرئيسية.

والآن، مع اقترابنا من موعد إطلاق نظام أندرويد 13 بشكل رسمي، يهرع جميع المصنعون إلى تجربة واجهة المستخدم المخصصة الخاصة بهم والمستندة على نظام التشغيل الجديد.

بناءً على أحدث التقارير، شركة سامسونج تختبر في الوقت الحالي واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 وهذا يعني أن هناك مجموعة من موظفو الشركة الذين يختبرون الواجهة الجديدة على هواتف سامسونج الرائدة.

ووفقاً للتقرير، من المحتمل أن يتم إطلاق النسخة التجريبية الأولى من واجهة One UI 5.0 في وقت ما خلال الشهر الجاري على هواتف سلسلة جالكسي إس 22، وتحديداً خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

هذا هو كل شيء، نتمنى فقط أن يكون هذا الجدول الزمني الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن صحيحاً وأن يحصل مستخدمي سلسلة جالكسي إس 22 المُسجلين في البرنامج على الواجهة الجديدة خلال الأيام القادمة.

إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من واجهة One UI 5.0 في وقت ما خلال شهر أكتوبر القادم.

بالتأكيد سيكون من المثير للاهتمام رؤية الواجهة الجديدة ومعرفة الميزات الجديدة الرائعة التي ستحتوي عليها واجهة One UI 5.0 وكيف سيكون شكل أندرويد 13 على هواتف سامسونج.

تم إطلاق أندرويد 13 منذ فترة قريبة، ويتم اختبار الإصدارات التجريبية منه على مجموعة هواتف جوجل بكسل المؤهلة للمشاركة في البرنامج التجريبي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة النهائية منه خلال وقت قريب.

من خلال مقال أهم الميزات الجديدة التي طالت نظام أندرويد 13 حتى الآن قمنا بتغطية أبرز الميزات والخصائص التي وصلت إلى نظام التشغيل الجديد.

في النهاية، إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج ولست متأكد مما إذا كان هاتفك يدعم نظام التشغيل الجديد أم لا، يمكنك العودة إلى تقرير قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث One UI 5 المستند على أندرويد 13!