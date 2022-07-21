بمواصفات مذهلة وتصميم أنيق – أوبو تكشف النقاب عن هاتفها الرائد Oppo Reno 8 Pro

كشفت شركة أوبو النقاب عن هاتف Oppo Reno 8 وقد قمنا بتغطية جميع مواصفاته في تقرير منفصل. ولكن بجانب هذا الهاتف، أعلنت أيضاً الشركة الصينية عن هاتفها الرائد Oppo Reno 8 Pro والذي يمتاز بمواصفات رائدة.

بادئ ذي بدء يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة عرض +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واحدة من أفضل شرائح المعالجة من شركة ميديا تيك Dimensity 8100 SoC مقترنة بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وبهذا الشكل يكون الهاتف قادر على تشغيل جميع الألعاب المتطورة بسلاسة تامة.

يمتاز الهاتف بنظام تبريد احترافي من شركة أوبو من أجل الحفاظ على درجة حرارة الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة وهذا النظام قادر على تبريد الهاتف أفضل من الإصدار السابق للشركة بنسبة 45%.

بالنسبة للبصريات، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يبدو أن هذا هو نفس إعداد التصوير الموجود على الإصدار الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على الوحدة العصبية MariSilicon X NPU من أجل تحسين الصور وتوفير القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K وجودة وضوح عالية حتى أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يمتاز الهاتف بتصميم انسيابي أحادي الهيكل محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5 وإطارات مصنوعة من الألمنيوم عالي الجودة ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وبطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro المُعلن عنها بالتفصيل