وجبة الفطور الأكثر فائدة للرجال

روسيا – كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أفضل المواد الغذائية المكونة لوجبة الفطور الأكثر فائدة للصحة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن وجبة الفطور هي الوجبة الأكثر أهمية. لذلك يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية-البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات والألياف الغذائية.

وتقول، “إذا اعتمدنا البيضة كأساس، فهي أفضل بروتين حيواني، سهل الهضم ورخيص مقارنة باللحم أو منتجات الألبان أو المأكولات البحرية. ويمكن للمرأة أن تأكل بيضة واحدة في الصباح، والرجل بيضتين، مع الخبز الأسمر وليس الأبيض. ويجب أن تحتوي وجبة الفطور على الألياف الغذائية، لذلك يجب أن نضيف للبيض الخضروات المختلفة مثل الطماطم والخس وغيرها، عندها نحصل على وجبة فطور مثالية، يمكن تناولها عدة مرات خلال الأسبوع”.

وتضيف، أفضل وجبة فطور للرجال تتكون من عجة البيض مع الطماطم المطهية، حيث لها تأثير إيجابي في البروستاتا وتحسن حركة الحيوانات المنوية بفضل الليكوبين الموجود في الطماطم المطهية.

وتشير الخبيرة، إلى أن أن الخيار الثاني لوجبة الفطور هو عصيدة الشوفان، التي نضيف لها مكونات أخرى لتصبح أكثر فائدة للصحة.

وتقول، “الشوفان- كربوهيدرات، أي أن وجبة الإفطار تفتقر إلى البروتينات والدهون والألياف الغذائية. لذلك أعتقد أن أفضل شيء يمكن أن يضاف لعصيدة الشوفان هو الفواكه – الموز ، التفاح، البرتقال. كما يجب إضافة مواد محتوية على البروتينات والدهون والأفضل نباتية المصدر، أو قطعة جبنة (20-30 غرام للمرأة وإلى 50 غرام للرجل).

