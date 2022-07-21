ماذا يحدث عندما يتم إزالة الألعاب من خدمة ابل آركيد ؟

خدمة ابل للألعاب Apple Arcade هي خدمة موجودة منذ أواخر عام 2019 وهي كما نعلم تتيح مجموعة من الألعاب للاستمتاع بها كاملة على أجهزة ابل المختلفة بدون إعلانات أو مشتريات في مقابل اشتراك شهري. وقد بلغ مجموع الألعاب فيها ما يزيد عن 200 لعبة إلا أن ابل أعلنت مؤخراً أن هناك مجموعة من الألعاب سوف تغادر منصة آركيد Arcade. فما هو مصير تلك الألعاب ولاعبيها؟

الألعاب التي أعلنت ابل أنها سوف تغادر منصة Apple Arcade قريباً هي 15 لعبة مختلفة. لم تحدد ابل موعداً لتركها المنصة واكتفت بالإشارة إلى “موعد قريب”. الألعاب التي ستغادر منصة آركيد هي:

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا كنت قد قمت بتحميل أي لعبة قبل إزالتها من منصة Apple Arcade فسوف يمكنك الاستمتاع بها لمدة أسبوعين من بعدها. بعد ذلك، لن تكون قادراً على تشغيل اللعبة على أي من أجهزة ابل المختلفة.

قد يسمح المطور بوجود اللعبة على متجر الآب ستور – وليست ضمن منصة آركيد – وسوف تختلف هذه النسخة إما لكونها مدفوعة أو بها إعلانات أو مشتريات. إذا قرر المطور أيضاً إتاحة اللعبة على الآب ستور يمكن أن يسمح أيضاً للاعبين القدامى على منصة آركيد استكمال اللعبة من حيث توقفوا. الأمر كله راجع لمطور اللعبة.

منصة ابل آركيد تتيح حالياً أكثر من 200 لعبة مختلفة تعمل على الايفون والايباد وماك وتدعم أجهزة التحكم، وهي متاحة للجميع في مقابل اشتراك شهري يبلغ 4.99 دولاراً أمريكياً.